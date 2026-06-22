La insuperable hipocresía del PSOE: Peñas fue un «héroe»; Aldama, un «corruptor»

¿Se acuerdan ustedes de José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda que destapó el caso Gürtel? Fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por participar en la trama corrupta, si bien el Tribunal Supremo puso en valor su colaboración «valiente» con la justicia para el esclarecimiento del caso. De él dijo el Gobierno de Pedro Sánchez, que le concedió el indulto parcial para que pudiera conservar su empleo de funcionario, que «denunciar la corrupción tiene que poder ser rentable».

Entre Víctor de Aldama y José Luis Peñas hay diferencias, pero también concomitancias, pues ambos se lucraron de sus respectivas tramas. Y los dos decidieron inculparse y colaborar con la justicia. Pero mientras que para el Gobierno de Sánchez Víctor de Aldama es un delincuente sin escrúpulos que lo que ha contado no ha sido más que una «inventada», José Luis Peñas, por denunciar la corrupción del PP, fue para el PSOE un ciudadano ejemplar, un referente moral al que había que indultar sí o sí, como si la democracia española tuviera una deuda pendiente con él.

En lugar de disolver el Parlamento y convocar elecciones tras el varapalo del Tribunal Supremo al sanchismo, el Gobierno ha salido en tromba a criticar que Víctor de Aldama haya sido condenado sólo a cuatro años y medio de cárcel y que no tenga que ingresar en prisión, porque eso demuestra que «en España sale a cuenta ser corruptor». No soporta que haya denunciado la corrupción del PSOE y, en consecuencia, ya no defiende que colaborar con la justicia pueda resultar rentable.

Vamos, que le ha aplicado a Víctor de Aldama una vara de medir diametralmente distinta de la que le aplicó a José Luis Peñas. A este último le indultó por denunciar la corrupción del PP, pero a Víctor de Aldama, por denunciar la corrupción del PSOE, le considera un privilegiado por parte del Tribunal Supremo. La hipocresía en su máxima expresión.