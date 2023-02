La propaganda fraudulenta de la que abusan las pedorras de Igualdad es un síntoma de su debilidad extrema. Desde que el voto se fragmentó y era más difícil gobernar en solitario, tuvieron que aceptar, como única solución, unirse a Sánchez, psicópata ducho en ilegalidades, filfas, trampas y traiciones que mantienen a este bicho en La Moncloa. Las perturbadas de Podemos no tardaron en aprender los vicios del promotor e imitando su propensión a la megalomanía, pronto lucieron delirios de grandeza desbocados, que más rinde ser ministra que cajera. Así, de la mano de un muy peligroso aventurero, se fraguó la ruinosa coalición social-comunista, reclutando a incompetentes.

El que debe dimitir es Sánchez, pero mientras se lo piensa, podría deshacerse de varios ministros que le han complicado el futuro: Albares, Marlaska y esas histéricas del sí es sí, que le hunden las encuestas, con su inestimable aportación, pues cuanto incorpora a su gabinete, fracasa. Como Albares, aciago ministro de Asuntos Exteriores que desprestigia a la diplomacia hispana y donde aparece, se tuerce la cosa. Valga el ridículo que hizo su mentor en Rabat, algo normal en él, ya que Albares debió anunciarle que el rey moro andaba de zambra en el Gabón y que pasaba cantidubi del maniquí y de sus doce ministros, a los que dio plantón. La clarividencia de García-Margallo recuerda: «Sánchez siempre deja a España a los pies de los caballos en todo lo que se mete».

Miguel Temprano, fotógrafo y periodista, hermano de sangre y mi fuente entre los uniformados, revela las atrocidades que comete el vil ministro del Interior, Marlaska, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuerpos que arriesgan su vida por defendernos. Miguel me traslada lo que sus amigos, agentes de la autoridad, comentan: «GC-Melilla, Pata Negra, Unidad Antiterrorista, los mismos que detenían a los socios etarras de Pedro Sánchez. Estamos saturados y vendidos, Marlaska no atiende nuestras peticiones de material, armas adecuadas y aumento de personal. El ministro pretende convencernos de que con 1.800 euros/mes puede mantenerse perfectamente a una familia numerosa y si no estamos de acuerdo, ahí está la calle. No entendemos por qué nos maltrata de manera tan despiadada. Lo único que sabemos es que, semejante tirano, debió nacer con cáncer de alma y por eso odia y no respeta a ningún guardia civil, ni a ningún policía nacional».

Marruecos y una infinidad de mafias del norte de África, nos mandan, entre los verdaderos emigrantes, toda la escoria que sacan de sus cárceles civiles y militares. «Lo hemos visto en los tatuajes carcelarios de los liberados», afirman agentes de la Guardia Civil. «Entran tíos como armarios, con mucho dinero, 2 ó 3 teléfonos y destino preestablecido en España, Francia, Países Bajos, etc». La policía local de Algeciras, habla de «putos delincuentes yihadistas», a los que Marlaska permite cruzar la frontera, «cobrando más ayudas que yo, que tengo tres hijos», dice otro guardia. Y encima, tan zafio ministro, quiere mandar los carros de combate que protegen a Ceuta y Melilla, a Ucrania. A Sánchez y a sus demenciales esbirros, España les importa un carajo. Las elecciones los van a triturar y convertir en lo que son, basura no reciclable.