La gran mentirosa cree que la Guardia Civil es suya

Una desquiciada directora general de la Guardia Civil, uno de los cargos fácticos más importantes del Estado, acudió al Senado para, llena de furia y nerviosismo y en el mejor sanchismo style negar las evidencias, la lógica y el sentido común.

Mercedes González, una bisbiseante militante socialista (es todo su mérito curricular) y ser amiga personal del gran conducator, una mujer a la que se le entregó el destino de más de 70.000 uniformados de la Benemérita, servidores del Estado probos. La gran mayoría de esos guardias civiles aguantan con presión y disciplina el hecho de que sea la señora González la que mande. Lo hacen, subrayo, en primer tiempo de saludo, aunque la procesión vaya por dentro. Después de aquel malhadado Luis Roldán, la señora directora general Mercedes González es, sin ninguna duda, la peor jefa que ha tenido nunca una institución clave como la Guardia Civil.

Mintió descaradamente respecto a sus encuentros con la fontanera; borró automática y significativamente los mensajes con Leire Díez. Aún hay más: sigue ocultando información relevante para conocer el caso más grave de corrupción de los últimos tiempos. Toda su perorata ante la comisión de investigación se estrella contra el sentido común, y muy especialmente, contra las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO).

Y, sin embargo, se mantiene en el cargo… Por lo tanto, la responsabilidad directa carga sobre la persona que la cooptó, es decir, Pedro Sánchez. El sentido común nos lleva a concluir que la cloaca socialista gubernamental intentó y consiguió introducir a esta directora fake del instituto armado en el cogollo de esa enorme cloaca.

No tengo duda alguna de que el juez Pedraz tendrá en su agencia el nombre y las coordenadas de Mercedes González. Ninguna duda. Porque hay hechos significativos y relevantes.

Pero antes que las leyes y el derecho está la dignidad y el honor, mucho más hablando de la Guardia Civil. Mercedes, ni solvencia, dignidad, y mucho menos honor.

¡Vivir para ver! Tras Roldán… González.