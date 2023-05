Ya puede venir la Fiscalía de Pedro Sánchez a contarnos milongas y a dictar impostadas lecciones jurídicas sobre la imposibilidad de ilegalizar a Bildu, porque, con la ley en la mano, se puede. Vaya que sí se puede. En el artículo 9, punto 3, apartado C de la Ley de Partidos, se afirma lo siguiente: «Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior (ilegalización de partidos) cuando incluyan regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas».

Ayuso tiene razón: eso de que la Fiscalía considere a Bildu una «formación política democrática» en «atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos» es una burla que sólo pretende salir en auxilio de Pedro Sánchez. O sea, la Fiscalía del presidente del Gobierno entiende que no se puede ilegalizar a los etarras y, encima, habla de «la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos». O sea, que los representantes públicos de Bildu sean 44 terroristas, siete de ellos asesinos, es para la Fiscalía de Sánchez compatible con los principios democráticos. Pues, o el Ministerio Público tiene un sentido muy, pero que muy particular de lo que son los principios democráticos o es que la Fiscalía ha decidido salir en amparo de su jefe, porque sus argumentos no responden a criterios jurídicos y más parece que están enfocados a blanquear a Bildu.

Ayuso tiene razón: Bildu no es que sea una formación proetarra, es que es la mismísima ETA disfrazada de coalición política. Y con esa ETA disfrazada es con quien el presidente del Gobierno de España se lleva dando el pico toda la legislatura. Que la Fiscalía de Sánchez no nos tome por idiotas. Claro que se puede ilegalizar a Bildu, pero a Pedro Sánchez no le interesa porque se quedaría sin uno de sus más fieles aliados.