Todo el catálogo de Audible por 0,99€ al mes ¡disfruta de los mejores audiolibros y podcast dónde quieras!

Hay formatos que llegan para quedarse, y este es uno de ellos. El pódcast y el audiolibro han dejado de competir con la música por el espacio en los auriculares para ganarse un hueco propio, irremplazable, en la rutina diaria de millones de personas. Los datos del estudio Audible Compass 2025 lo dejan muy claro: más del 70% de los españoles ya consume contenido en audio de forma habitual, y casi uno de cada dos reconoce que en el último año ha escuchado más que el anterior.

El audio tiene una ventaja que ningún otro formato puede igualar: funciona en paralelo a nuestra rutina. En el coche, fregando los platos, haciendo deporte o en los diez minutos del metro antes de llegar a la oficina. Se mete donde la lectura no puede y ocupa el tiempo muerto que la televisión deja escapar. Y eso lo saben bien quienes ya lo consumen: cerca del 90% de los oyentes lo valora como entretenimiento de calidad y como una herramienta real para aprender, reflexionar y desconectar. Audible ha entrado de lleno en este nuevo espacio, con una oferta que te permite disfrutar de todo su catálogo por solo 0,99 € al mes durante 3 meses si te registras antes del 14 de abril.

Qué es Audible y qué tiene dentro

Audible es una plataforma de audio de Amazon que cuenta con más de 100.000 títulos disponibles (podcasts, series de audio, audiolibros y novedades de todos los géneros imaginables). Aunque dicho así suena a mucho, que lo es, su castálogo sirve para cubrir cualquier campo que te pueda interesar: desde ensayo y desarrollo personal hasta ficción, true crime, ciencia ficción, novela histórica o humor.

Un aspecto muy interesante que revela el estudio realizado por esta plataforma es que más del 80% de los oyentes elige sus títulos tanto por la temática como por la voz del narrador. Y es que una buena narración cambia por completo la experiencia. Además, el suspense, el misterio y el crimen son los géneros que lideran el consumo, aunque en España la ciencia ficción y la novela histórica también tienen un peso notable.

También hay otro punto muy importante que desmonta este estudio: el viejo mito de que el audiolibro compite con el libro en papel. La mayoría de quienes escuchan siguen leyendo, e incluso descubren géneros nuevos gracias al formato audio.

La oferta que te interesa: todo Audible por 0,99 € mensuales

Es tan sencillo como suena: Audible ha habilitado una promoción exclusiva para nuevos usuarios que permite acceder a la totalidad de su catálogo por solo 0,99€ al mes durante los tres primeros meses. Eso supone un descuento de más del 90% sobre su precio mensual habitual. Además, está disponible sin ningún tipo de trampa: el precio aparece ya aplicado en el carrito desde el primer momento, sin códigos, ni pasos extra, ni condiciones sorpresa escondidas en la letra pequeña.

Durante esos tres meses, el acceso es completo: más de 100.000 títulos sin límite, escucha sin anuncios, posibilidad de descargar contenido para escuchar sin conexión y libertad absoluta para cancelar en cualquier momento. Cuando pasen los tres meses, simplemente decides si quieres continuar o no. Sin nada más.

La única condición real es el tiempo: la promoción termina el 14 de abril.

Por dónde empezar: lo más escuchado del momento en Audible

La pregunta inevitable cuando te enfrentas a un catálogo de 100.000 títulos. El lema de Audible es «libertad para escuchar», y eso dice mucho sobre la variedad de lo que hay disponible. Pero si necesitas un punto de partida, hay referencias muy claras.

Para los que van al desarrollo personal, Hábitos atómicos de James Clear y Sapiens de Yuval Noah Harari son dos de los títulos más escuchados del momento. Si la ficción española es lo tuyo, el universo Reina Roja de Juan Gómez-Jurado es uno de los grandes fenómenos de la plataforma. Para novedades, El secreto de Gabriela Salazar y Cuando se apagan las luces son dos apuestas seguras. Y si lo que buscas es ciencia ficción, Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute (con una producción coral que merece la pena por sí sola) o Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman son imprescindibles.

¿Te van mas los podcast que los audiolibros? Nadie sabe nada, de Buenafuente y Berto Romero, es la opción perfecta si quieres unas buenas risas. Entiende tu mente si te interesa la psicología del día a día. Y para los aficionados al true crime, El caso Asunta es uno de los títulos más populares de la plataforma.

Cómo activar la promoción en 4 sencillos pasos

Sin complicaciones. El proceso dura apenas un par de minutos:

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: el precio de 0,99€ al mes ya estará aplicado directamente. Listo. Acceso inmediato a todo el catálogo, sin anuncios y con descarga sin conexión.

El coche, el sofá, la cama antes de apagar la luz. El audio cabe en casi cualquier momento del día, y cerca del 90% de quienes lo escuchan lo asocian directamente con el bienestar y la desconexión. Si todavía no le has dado una oportunidad, 0,99€ al mes durante tres meses es la excusa perfecta para descubrir por qué cada vez más gente en España tiene siempre algo en los auriculares y por qué Audible es la gran responsable de esto.

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