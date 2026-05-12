Si tienes mascotas o pelo largo en casa, esta aspiradora de Dyson es lo que llevabas años buscando

Las tareas domésticas. Ese gran enemigo de la tranquilidad de no tener que hacer nada. Si quieres pasar menos tiempo limpiando, la tecnología es tu mejor aliada, y la mejor prueba de ello es la Aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal. El modelo que te ahorra más problemas al aspirar gracias a sus 315 AW de potencia, sus 70 minutos de autonomía, su cabezal especial para pelos largos y su depósito que comprime la suciedad. Lo tiene todo, es muy potente y, para rematar, está rebajado 150 €.

Da igual si tu piso es pequeño o si vives en una casa de varias plantas, si tienes mascotas o no. Este aspirador vale para todo, hasta para el coche.

Por qué recomendamos esta aspiradora

Los 315 AW de potencia de succión la convierten en la aspiradora sin cable más potente de Dyson.

Su cepillo All Floor Cones Sense se adapta a cualquier tipo de suelo y desenreda el pelo largo sin bloqueos.

Su cubeta comprime el polvo mientras aspiras y aguanta hasta 30 días sin vaciarse.

El filtro HEPA es genial para alérgicos, ya que captura hasta el 99,99% de las partículas de hasta 0,1 micras.

Aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal

Como decíamos antes, si te quieres ahorrar problemas aspirando, la Aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal es lo que necesitas. Da igual que tengas perros con pelos larguísimos que lo llenan todo, ya que los succiona y los compacta sin problemas en su depósito. De hecho, tiene 315 AW de potencia de succión con los que arrasa tanto en suelos duros como en alfombras. Además, tiene un cabezal con luz integrada para no dejarte nada atrás, junto a otros cabezales para convertirla en aspirador de mano y usarla en muebles, sofá o hasta el coche si lo prefieres. Para rematar, puedes olvidarte de ella durante todo un mes, ya que el depósito comprime la suciedad para que tengas que vaciarlo menos veces.

Un aspirador pensado para hacerte la vida más fácil, perfecto para viviendas grandes con sus 70 minutos de autonomía y, sobre todo, para hogares con mascotas.

¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora sin cable?

Prácticamente todos los usuarios que tienen la Dyson V16 Piston Animal están contentos con ella por su potencia y cómo evita los atascos con pelos, incluso aunque sean largos. Aquí puedes leer algunas reseñas reales que tiene:

«Compré la aspiradora y estoy súper contento con su potencia de succión.»

«Estaba buscando un aspirador donde no te tengas que pasar un buen rato quitando los pelos del rodillo y con la V16 eso no ocurre, pasan directamente al deposito de la basura.»

«Tengo en casa un suelo antiguo con una loseta más rugosa y una llaga ancha donde la suciedad se pega un poco más. No es problema para esta máquina, incluso en moco ECO funciona perfecto.»

Junto al descuento de 150 €, Dyson ofrece otro descuento extra del 5% a quienes se registren en su newsletter. El envío es gratuito, con un plazo de entrega de entre 1 y 3 días desde la realización del pedido. ¿Vas a comprarla?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping