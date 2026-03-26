El Google Pixel 9 es el teléfono Android con IA que ofrece la mejor relación calidad/precio del mercado, y más con esta oferta

No necesitas comprar un iPhone para disfrutar de un móvil fluido, potente y duradero. En terreno Android encontramos cosas como el Google Pixel 9. Un terminal puntero que viene con IA integrada, cámara de 50 MP, pantalla OLED de 6,3 pulgadas, diseño resistente al polvo y al agua y… ¡un descuento de 155 € en AliExpress!

Este móvil vale para todo, pero donde más vas a notar sus bondades es si grabas vídeo o haces fotos a menudo, si juegas o si necesitas algo profesional. Te va a sorprender.

¿Por qué recomendamos este móvil?

La cámara de 50 MP con IA y estabilización óptica logra unos resultados sublimes incluso de noche.

Viene con la IA de Google integrada, Gemini, con la que puedes hablar para gestionar el móvil o tus tareas rutinarias.

Su pantalla OLED de 6,3 pulgadas se ve genial, es de las mejores que hay en este segmento.

Es totalmente resistente al agua y al polvo con certificación IP68 con cristal Gorilla Glass Victus 2.

Comprar en AliExpress por ( 659 € ) 494,40 €

Google Pixel 9

Todo en el Google Pixel 9 invita a recomendarlo. Es un terminal algo más pequeño que el resto de precios similares, pero eso es precisamente una ventaja. Es mucho más manejable y sus funciones lo hacen muy superior a la mayoría de teléfonos que hay en el mercado. Para empezar por su IA Gemini, que sirve para organizarte la agenda o para mejorar tus fotos si se lo pides, con funciones como Inclúyeme o el Editor Mágico. Además, sus cámaras de 50 MP y 48 MP echan fotos y graban genial en cualquier condición, hasta para Astrofotografía si quieres. Luego, a nivel de rendimiento va sobrado con sus 12 GB de RAM y su batería de 4700 mAh, que aguanta más de un día de uso, y todo con 7 años de actualizaciones. Aquí tienes un teléfono de calidad para mucho tiempo.

Y por eso lo recomendamos sobre todo a creadores de contenido, profesionales o quienes buscan un terminal potente para jugar o su día a día. Este cumple con todo, y a un precio sorprendente.

Esto es lo que dicen quienes lo han comprado

El consenso general entre todos los usuarios que han comprado el Pixel 9 a través de esta oferta, u otras, es que es una de las mejores compras en calidad/precio que han hecho. Aquí te dejamos algunas reseñas de usuarios:

«Cuando piensas en comprar un móvil por AliExpress puede que dudes, si es un Pixel 9, gama alta, pues más, y para rematar está a mitad de precio. ¿Resultado? un móvil nuevo, de calidad, original, totalmente funcional.»

«Más rápido de lo indicado y teléfono en perfectas condiciones con embalaje original.»

«Fantástico la verdad. Por precio/calidad tuve una joyita.»

Comprar en AliExpress por ( 659 € ) 494,40 €

Además del precio rebajado, AliExpress ofrece un plazo de entrega de máximo una semana, sin gastos de envío, con opción de devolución gratis en 30 días. ¿Vas a hacerte con él?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping