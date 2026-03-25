Este lavavajillas Bosch cabe en cualquier cocina, gasta mucha menos luz y agua y se puede controlar con el móvil

Odias tener que fregar los platos y los cubiertos, por eso llevas tiempo buscando un buen lavavajillas, y por eso vas a querer el Lavavajillas Bosch. Te recomendamos este modelo porque, además de medir 60 cm de ancho y caber en cualquier parte, consume poca luz y agua, cuenta con tres bandejas y además se puede programar con el teléfono móvil. Aunque lo que más te va a atraer es su precio, que está rebajado de 779 € a 497 €.

Es un lavavajillas pensado para todo tipo de hogares. No importa cuántos seáis en casa porque, con él, tendréis todo limpio y sin miedo a la factura de la luz.

¿Por qué recomendamos este lavavajillas?

Su motor trabaja a un máximo de 42 dB, por lo que apenas te molestará mientras lava.

Se puede conectar por Wi-Fi y controlarse por voz con la app Home Connect.

Puedes programar los lavados con hasta 24 horas de antelación.

Tiene garantía de 10 años y un programa Eco que lava de maravilla sin apenas consumir agua y luz.

Comprar en Worten por ( 779 € ) 497 €

Lavavajillas Bosch

Con 60 de anchura y un acabado en color blanco, el Lavavajillas Bosch encaja en cualquier cocina, aunque lo mejor es su interior. Tiene una tercera bandeja extraíble para colocar cubiertos y utensilios pequeños, liberando las inferiores para todo lo que necesites. Además, usa la tecnología ActiveWater, con la que reduce el consumo para gastar solo 9 litros por lavado, cuenta con 6 programas, incluyendo un Eco que ahorra de verdad, y se conecta con Home Connect. ¿Qué significa esto último? Que lo puedes controlar desde el móvil o a viva voz y programarlo con hasta 24 horas de antelación. Para rematar, cuando termina de lavar abre la puerta para que todo se seque mejor y no deje marcas. Lo tiene todo pensado.

Y por eso mismo es un lavavajillas más que recomendable para cualquier hogar. Vivas solo, en pareja o en familia, os va a hacer la vida mucho más fácil.

Esto opinan quienes lo tienen

Los usuarios que han comprado este lavavajillas de Bosch están contentos con él, principalmente porque su programa Eco lava muy bien y reduce el consumo, además de por el poco ruido que hace. Aquí te dejamos algunas reseñas:

«Somos dos en casa, y con el programa eco va perfecto, super silencioso.»

«Lava muy bien, es silencioso y se nota la calidad de Bosch desde el primer uso. Los programas Eco y Auto funcionan perfectamente para el día a día y el consumo es bajo.»

«Tienen todo lo que buscaba, es sencillo de manejar, muy silencioso, además de hacer un lavado excelente.»

Comprar en Worten por ( 779 € ) 497 €

En Worten, además del descuento, cuentas con la entrega en un día y la instalación gratis a domicilio, junto con el reciclaje y recogida de tu anterior lavavajillas y 100 días de prueba gratuita.

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