Dyson V11 Fluffy: la prueba de que una aspiradora sin cable puede ser más potente que una con cable

Olvida la idea de que una aspiradora con cable siempre será más potente. Dyson lleva años demostrándolo con aspiradores que no dejan de ganar adeptos. De hecho, si estás buscando uno nuevo para que limpiar tu casa sea más fácil, y no tengas problemas con los pelos de tu gato, deberías echar un vistazo a la Aspiradora sin cable Dyson V11 Fluffy. Tiene 1 hora de autonomía, 185 AW de potencia de succión, detección inteligente de suciedad, depósito de 0,77 litros y cabezales de todo tipo, hasta para pelo de mascota. ¡Y ahora cuesta 200 € menos!

Una aspiradora sin cable pensada para cualquier vivienda y familia. No importa si vives en una casa de varias plantas o en un apartamento pequeño, solo o con mascotas, pareja e hijos. En cualquier caso, te va a facilitar la rutina por completo.

Lo mejor de esta aspiradora sin cable

Tiene la misma potencia que modelos con cable, 185 AW, ideal para alfombras y cualquier tipo de suelo.

Su pantalla LCD te informa de todo: autonomía, alertas de mantenimiento y mucho más.

La batería aguanta 60 minutos sin pérdida de potencia.

Trae un minicepillo motorizado para evitar enredos, accesorio para colchones y un depósito de 0,77 litros que se vacía con un solo toque.

Aspiradora sin cable Dyson V11 Fluffy

Si por alto te va a gustar la Aspiradora sin cable Dyson V11 Fluffy es por tres cosas: primero, su potencia de 185 AW que va genial incluso en alfombars o moquetas; lo segundo, su batería de hasta 60 minutos, que da para una limpieza completa sin interrupciones; lo tercero, sus cabezales intercambiables, que la convierten en aspirador de mano para limpiar lo que quieras y evitan enredos con pelo de mascotas gracias al cepillo motorizado. Vale para todo, hasta para colchones, y pesa solo 3 kg, así que no te molesta en absoluto mientras la mueves. Además, a la hora de limpiarla, solo tienes que dar un toque en una palanca y el depósito se vacía solo, sin que te manches. Más cómodo, imposible.

Por eso mismo, esta aspiradora inalámbrica va genial en casas grandes o pequeñas, en el interior del coche, en los muebles y donde quieras. Si tienes mascotas, recomendadísima.

¿Qué opinan los usuarios de esta aspiradora?

Que es una de las mejores aspiradoras que se pueden comprar ahora mismo en calidad/precio. Solo hay que ver que este modelo tiene un 4,6 sobre 5 con casi 7.900 valoraciones en Dyson. A los usuarios les encanta su potencia y su ergonomía sobre todo. Puedes leer las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

«Buen producto, fácil de usar y lavar. Aspira bastante bien.»

«Es mi segunda aspiradora, y es maravillosa; no puedo vivir sin ella. Me hace la vida tan fácil…»

«La potencia de aspirado es excelente, mejor que una antigua Dyson de carro que tengo. Muy cómoda.»

Junto con el descuento de 200 €, Dyson te ofrece una rebaja adicional del 5% si te apuntas a su newsletter. Además, si la pides ya, te llega antes de que acabe la semana, ya que tiene un servicio de entrega gratuita de 24/72 horas.

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