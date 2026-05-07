Sonido Madrid en Vivo 2026: el mapa musical alternativo de San Isidro

Las fiestas patronales de la capital no se limitan este año a los grandes escenarios al aire libre. En paralelo a la programación de la Pradera y la Plaza Mayor, el ciclo Sonido Madrid en Vivo 2026 regresa con una fuerza renovada para reivindicar el papel crucial de las salas de conciertos en el tejido cultural madrileño. Entre el 8 y el 17 de mayo, un total de 22 actuaciones inundarán de ritmo los clubes más icónicos de la ciudad, ofreciendo una experiencia cercana, auténtica y alejada de las grandes aglomeraciones bajo el paraguas del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Mahou.

Esta octava edición del ciclo se mantiene firme en su propósito fundacional: ser el gran escaparate del talento emergente. Mientras el cielo de Madrid se llena de fuegos artificiales, los sótanos y escenarios históricos de la capital servirán de plataforma para bandas que transitan entre el jazz, el punk, el flamenco y la música urbana. Es la oportunidad perfecta para descubrir a los artistas que mañana llenarán estadios, en el ambiente eléctrico y de conexión directa que solo una sala de pequeño o mediano formato puede garantizar.

Un arranque vibrante para el primer fin de semana

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 8 de mayo, marcando el tono ecléctico de esta edición. La sala El Sótano será el refugio de los amantes del indie con Pony Pool Club, compartiendo noche con el pop-rock generacional de Amanda. Aquellos que prefieran la crudeza de la rima tendrán una cita en Independance con el rap de Krisan, mientras que el Rincón del Arte Nuevo apostará por la delicadeza de Lucía Galea en formato íntimo.

El sábado 9 de mayo la actividad no decae. El mítico escenario de Clamores recibirá a los alicantinos Diagnóstico Binario, cuya propuesta de indie-rock está ganando enteros en la escena nacional. Simultáneamente, el groove se apoderará del Tempo Audiophile Club de la mano de Buentripi & Friends, y los amantes del arte jondo podrán disfrutar en el Tablao 1911 de un duelo de altura entre los bailaores José Escarpín y El Tete.

La diversidad como bandera a mitad de semana

A medida que avanzan las fiestas, la programación de Sonido Madrid en Vivo se vuelve más experimental y colaborativa. El domingo 10 de mayo, la mítica sala El Sol acogerá un encuentro especial entre María Ruiz y Mocchi, prometiendo una noche de canción de autor de gran calado emocional. Por su parte, Siroco sacará su lado más rebelde con el punk de Karlos.KMG y Abrojos.

El miércoles 13, previo a los días festivos principales, el flamenco volverá a ser protagonista en el Tablao Torero con la guitarra de Jesús «El Sabas», demostrando que lo castizo también tiene su sitio en los circuitos especializados. En Vesta, el riesgo vendrá de la mano de Ikigaia x Generación Espontánea, un proyecto que difumina las fronteras entre el rap y la improvisación.

A continuación, se detalla la programación destacada para los días grandes de las fiestas:

Jueves 14 de mayo: Jazz y vanguardia

Álvaro Torres Trio: Jazz internacional de alta escuela en el Café Central Ateneo.

Carles Pereira Quartet: El galardonado músico llevará su propuesta al Moe.

Juan Azul y Usted: Un experimento sonoro divertido y atípico en la Sala Maravillas.

Viernes 15 de mayo: El día del Patrón

Tipo Fresco: Rimas lo-fi y estética urbana en Contraclub.

Alex Ferrán: Pop alternativo para los oídos más exigentes en Fulanita de Tal.

La Sugarera: Una explosión de fusión global en Intruso Bar para cerrar el día de San Isidro.

Cierre de ciclo: del punk rock al metal

El último fin de semana de las fiestas patronales no baja el listón. El sábado 16 de mayo, la sala Silikona se convertirá en el epicentro de los sonidos urbanos con TOTTI x ELOPPP y Meddi. Para quienes busquen una descarga de adrenalina pura, Ruido Primate llevará su punk rock directo al Cadillac Solitario. La noche se completará con la irreverencia de Konga Kanibal y Piso Piloto en el Café La Palma, y el ritmo contagioso de los internacionales Ay Trick! en El Perro.

Como colofón final, el domingo 17 de mayo el ciclo se despide con dos propuestas diametralmente opuestas. Por la mañana, Jazzville ofrecerá una sesión de folclore canario con Julia Rodríguez, ideal para un cierre de fiestas más sosegado. Sin embargo, para los que aún tengan energías, la sala Barracudas pondrá el punto final definitivo con la contundencia metalera de Voitek.

Con esta veintena de conciertos, San Isidro 2026 demuestra ser mucho más que una fiesta de tradiciones; es un organismo vivo que late en cada una de sus salas, apoyando a la base de la pirámide musical y asegurando que la cultura siga sonando en cada rincón de Madrid.

Os dejamos también la exposición del Museo del Prado «A la manera de Italia.»