Los mariscadores gallegos se llevan las manos a la cabeza: retiran toneladas de marisco muerto y se temen lo peor

Tras los temporales del invierno, la costa gallega se enfrenta a una de las situaciones más críticas de los últimos años, y las cifras no dejan lugar a dudas. En la ría de Noya (La Coruña), los mariscadores han retirado casi 30 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho. Asimismo, todavía quedan grandes cantidades de concha acumulada en la entrada de la ría y en la orilla, y se prevén nuevos trabajos de recogida en los próximos días. Los muestreos realizados dibujan un escenario demoledor: ha muerto el 90% del berberecho, el 60% de la almeja japónica y el 95% de la almeja babosa. Con estos datos, la campaña de marzo y abril se da por perdida, y cientos de familias están pendientes de que la Xunta declare el cierre por fuerza mayor para poder acceder a las ayudas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la agrupación de marisqueo a pie en Noia, Quico Pérez, recuerda que «queda mucha concha tanto en la orilla, en zona de pleamar como en la entrada, pero ahí igual podemos meter la maquinaria». Los mariscadores de Noya tenían previsto abrir la campaña en el mes de marzo, pero con «las lluvias de enero y febrero se hicieron los muestreos y murió el 90% del berberecho, el 60% de almeja japónica y el 95% de babosa». Actualmente hay cerca de 400 mariscadores «esperando que la Xunta les dé el cierre por fuerza mayor» para solicitar el cese de actividad. Tienen pensado «regresar en octubre si se puede, aunque no soy muy optimista», concluye.

Situación crítica para los mariscadores gallegos

El sector del marisqueo gallego ha sido uno de los más afectados por las lluvias de los meses de enero y febrero, ya que han provocado un incremento significativo del agua dulce en las rías, disminuyendo la salinidad y provocando una elevada mortandad de bivalvos. Ahora, a los mariscadores sólo les queda salir a recoger las conchas de los bivalvos muertos; esta tarea es fundamental porque que la acumulación impediría que las larvas de almeja y berberecho se infiltrasen en el sustrato, algo necesario para que se lleve a cabo un proceso de regeneración natural.

Francisco Pérez, presidente de la Agrupación, según recoge La Voz de Galicia, ha señalado que «ésta no será la última vez que se lleven a cabo tareas de retirada de las conchas, puesto que prevén regresar en un par de semanas, cuando la marea lo permita». Según ha recogido EFE, las pérdidas para el sector podrían ubicarse alcanzar los 10 millones de euros.

Noya no es el único punto de la comunidad gallega en el que se han producido altas tasas de mortalidad del marisco. Según las cifras compartidas por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), los últimos cinco años el sector marisquero de esta zona ha sufrido pérdidas económicas que alcanzan los 59 millones de euros. «Las pérdidas económicas consecutivas (2021-2025) de los principales recursos de bivalvos, salvo mejillón, son de 10 millones de euros en 2021 y otros tantos en 2022; de 8,5 millones de euros en 2023 y de 30,8 millones de euros en 2024-2025. Lo que supone una pérdida de 59,3 millones de euros en los últimos cinco años», destacan fuentes del sector.

Por especies, la almeja babosa pasó de una media anual de 268 toneladas en el periodo 2019-2023 a sólo 48 toneladas en 2024-2025, lo que supone una caída del 82% y cerca de ocho millones de euros en pérdidas. La almeja fina registró un descenso aún mayor, del 85% respecto a la media de 2019-2023. En paralelo, el berberecho redujo su producción un 87% en el mismo periodo. En cuanto a la almeja japónica, experimentó una caída del 38% en comparación con el periodo 2019-2023. Por su parte, la almeja roja descendió de una media anual de 144 toneladas entre 2019-2023 a 91 toneladas en el bienio 2024-2025, lo que representa una reducción del 47% .

Ría de Arosa

«Galicia es la primera potencia mundial en cultivo y comercialización del mejillón y se coloca de segunda después de China en cuanto a producción y extracción de este bivalvo», señalan desde el Gobierno autonómico.

El marisqueo en la ría de Arosa atraviesa una crisis sin precedentes, co. Según datos presentados por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, el berberecho ha caído hasta un 93% y especies como la almeja fina o babosa superan descensos del 85%, lo que ha provocado pérdidas cercanas a los 45 millones de euros en los últimos años. Además, la producción total se ha reducido casi a la mitad.

El sector reclama a la Xunta «recursos humanos, económicos y tecnológicos» para investigar y vigilar las condiciones ambientales, los vertidos, la calidad de la depuracón de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en la ría. A esta situación se suma el peor año del mejillón en 25 años y la caída continuada del pulpo, lo que agrava aún más la crisis.