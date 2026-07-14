¿Por qué España juega de blanco hoy contra Francia si podría llevar la camiseta roja?

Francia le ha ganado la batalla del color a España. Los galos podrán vestir su primera equipación, con su azul característico. Esto se debe a que juegan las semifinales en condición de local. Los de Luis de la Fuente podrían jugar con la camiseta roja, al no existir conflicto de colores. Sin embargo, la FIFA no lo permite por la regla de contraste de luz y oscuridad.

La norma impone que un equipo debe lucir un tono predominantemente oscuro y el otro uno claro. En ese sentido, la primera equipación de La Roja para este Mundial no es compatible. Por lo tanto, los jugadores saltarán al campo con la famosa camiseta blanca, con la que lograron vencer a Portugal en los octavos de final.

El duelo más importante sigue siendo el del terreno de juego, pero esta decisión resulta un tanto sorprendente. En los últimos partidos disputados entre los dos equipos, ambos habían llevado sus colores principales. En dichos casos, la FIFA consideró que no había ningún conflicto visual.

Francia no tendrá ningún beneficio más, ya que figura como local administrativo. Esta posición no implica ninguna ventaja deportiva, ya que se trata de una designación de la FIFA. España encadena dos victorias con su camiseta blanca, frente a Portugal y Uruguay.

Malas noticias para los más supersticiosos

La Roja está lista para enfrentarse a su segunda semifinal en la historia de los Mundiales. En el famoso partido frente a Alemania en el 2010, el equipo sí que vistió su equipación principal. Sin embargo, los dos partidos disputados en esta edición con la equipación secundaria han sido positivos. En ambos casos, el resultado ha sido victoria por un gol a cero, mismo resultado que cuando se consiguió la primera estrella.

El partido se disputa este martes 14 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Los de Luis de la Fuente vienen de sufrir frente a Bélgica y Portugal, pero mostrando un gran rendimiento defensivo y de control del partido. Francia intentará aprovechar al máximo su potencial ofensivo.