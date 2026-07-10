De Ketelaere empata para Bélgica: así fue el primer gol encajado por España en el Mundial
El delantero belga hizo el gol de la igualdad en el 41'
Es su tercer tanto en el torneo, uno que finaliza una racha histórica de imbatibilidad de la selección española en el torneo
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Charles de Ketelaere hizo el gol del empate de Bélgica contra España en el minuto 41′ del partido de cuartos de final del Mundial 2026 y acabó así con la histórica racha de imbatibilidad de la selección española en el torneo. Eran cinco partidos seguidos los que Unai Simón y la defensa hispana habían conseguido dejar la portería a cero, pero el delantero belga finalizó este récord con un buen tanto de cabeza.
El 1-1 vino cuando mejor estaba España, atacando tras adelantarse mediante Fabián Ruiz, que cogió el rechace de un tiro de Dani Olmo parado por Thibaut Courtois e hizo el gol de la selección. Kevin de Bruyne filtró un pase a la derecha, donde estaba Castagne, lateral derecho belga. Este envió un gran centro a la cabeza de De Ketelaere, que superó a Pau Cubarsí y remató a la red.
EMPATA BÉLGICA CUANDO MEJOR ESTÁBAMOS 😔#DAZNMundial pic.twitter.com/wMMkinzJRe
— DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026
Pudo hacer más Unai Simón, al que le faltaron algo de reflejos. Así fue el primer gol que España encajó en el Mundial después de cinco partidos y 650 minutos.