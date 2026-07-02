Cuánto dinero cobra Glenn Nyberg, el árbitro del partido España – Austria del Mundial

Glenn Nyberg es el árbitro del partido entre España y Austria de dieciseisavos del Mundial. Este colegiado sueco, internacional desde 2016, fue el elegido por la FIFA para dirigir este encuentro. Y lo hizo con polémica, ya que en la primera parte del duelo que se juega en Los Ángeles anuló un gol a España, obra de Cucurella, por interpretar que había una falta previa de Cubarsí al portero austriaco.

Nyberg, que ya arbitró dos partidos antes en el Mundial (Ghana – Panamá y Costa de Marfil – Curazao), cobra una importante cantidad de dinero por dirigir el España – Austria. Si bien la FIFA no da datos exactos de cuánto gana un árbitro, sí se sabe que su sueldo va en función de los partidos que dirija en un Mundial.

En concreto, se calcula que para este encuentro de dieciseisavos, Glenn Nyberg cobra unos 10.000 dólares, lo que equivale a 8.800 euros. Estos partidos de eliminatoria en el Mundial ya están mejor pagados que los de la fase de grupos, que estaban en torno a los 5.000 dólares.

Internacional desde 2016, este árbitro sueco es uno de los colegiados con mayor proyección del panorama europeo. Fue uno de los elegidos para la Eurocopa de 2024 y acumula una amplia experiencia en la Champions, competición en la que ya ha dirigido 17 partidos. En la última edición pitó cinco encuentros, entre ellos compromisos del Barcelona y del Atlético de Madrid, además de haber arbitrado el Arsenal-Bayern de los cuartos de final de la temporada 2023-24.