Collina contesta a Deschamps por el árbitro del España-Francia: «Sí, definitivamente estuvo a la altura»

Didier Deschamps criticó de forma velada la actuación del colegiado Iván Barton tras la derrota de Francia ante España en semifinales del Mundial. El seleccionador galo no cuestionó de forma directa al árbitro salvadoreño, pero lanzó una pregunta: «¿Creen que estuvo a la altura de la semifinal? Las palabras de Deschamps, que también cuestionó en rueda de prensa una supuesta falta de «nivel» de Barton para dirigir un partido de este calado, han encontrado respuesta por parte del representante de los árbitros mundialistas. Pierluigi Collina ha contestado con firmeza a la pregunta planteada por el técnico francés: «Sí, definitivamente».

El reconocido ex árbitro ejerce en la actualidad como presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, y actúa como portavoz de los colegiados internacionales. Collina ya salió en defensa de los árbitros en este Mundial después de las polémicas generadas alrededor de la suspensión de la tarjeta roja al estadounidense Balogun y la sonada actuación arbitral del Argentina-Egipto de octavos de final. «Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente (Gianni Infantino). Él siempre ha demostrado su total apoyo y ha confiado en que trabajemos con completa independencia», señaló el italiano la pasada semana.

Collina también ha defendido que los árbitros del torneo son de «clase mundial» para zanjar la polémica iniciada por Deschamps tanto en las entrevistas a pie de campo como posteriormente en la sala de prensa del Estadio Dallas. Pese a que el seleccionador francés comenzó su intervención señalando que no quería ejercer el papel de «llorón», sus quejas por el arbitraje han provocado la respuesta de la FIFA menos de 24 horas del final de la semifinal entre España y Francia.

La rápida réplica de la FIFA a Deschamps

En un encuentro en el que la selección española se mostró muy superior sobre el césped, Deschamps esgrimió que varios de sus futbolistas no llegaron en plenitud física a la cita y que varias de las decisiones arbitrales habían sido «cuestionables». El seleccionador galo también alabó el juego de los pupilos de Luis de la Fuente, especialmente su faceta defensiva, aunque también señaló que los suyos no dieron el «cien por cien» ni tuvieron el «nivel técnico» necesario para superar a España. También volvió a señalar la labor del colegiado, destacando de otros componentes del equipo arbitral y cuestionando al líder del mismo, Iván Barton. «El cuarto y el quinto árbitro eran excelentes. La pregunta es si el árbitro principal estaba a la altura de una semifinal de un Mundial»

La respuesta de la FIFA no se ha hecho esperar. En boca del representante de los árbitros, Pierluigi Collina, el organismo que rige el fútbol mundial ha querido respaldar la actuación arbitral del España-Francia. Un encuentro en el que la única jugada decisiva en el marcador fue el penalti cometido por Digne sobre Lamine Yamal. Una jugada en la que el defensor francés no vio al atacante y le derribó dentro del área de manera clara.