¿Cuánto mide Iván Barton, el árbitro que pita el partido de semifinales entre España y Francia?

El árbitro Iván Barton es el encargado de dirigir el duelo entre España y Francia de semifinales del Mundial 2026. Este colegiado es de El Salvador, tiene 35 años y pitará por cuarta vez un encuentro de este torneo. Barton es un árbitro en el que confía mucho la FIFA. Pero, una vez que está dirigiendo este encuentro, una de las dudas que surge sobre este árbitro es la siguiente: ¿cuánto mide Iván Barton?

Y es que por televisión, durante este España – Francia del Mundial, parece que el colegiado salvadoreño es muy pequeño. Una de las cosas que más ha llamado la atención de Iván Barton son sus medidas, ya que da la sensación de que es muy bajo al verlo por televisión. Este árbitro, Iván Barton, mide 1,69 metros.

Hasta ahora, Barton ha pitado tres partidos de este Mundial 2026: Turquía – Paraguay y Japón – Suecia de fase de grupos y Suiza – Colombia de octavos de final. Este España – Francia es el cuarto encuentro que dirigirá el salvadoreño. Estará acompañado en las bandas por su compatriota David Moran y el nicaragüense Antonio Pupiro. Además, los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi también forman parte del equipo arbitral.

Iván Barton, que tiene 35 años, es un árbitro de máxima confianza para la FIFA. Internacional desde 2018, ya ha dirigido encuentros de las grandes competiciones: Copa Oro (lo equivalente a Eurocopa en Concacaf), Liga de als Naciones, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021) o Mundial, tanto el de Qatar 2022 como este de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

España y Francia se miden en el Estadio de Dallas en la primera semifinal del Mundial 2026. Las dos selecciones europeas, que ya se midieron en la última Eurocopa en semifinales, buscan el pase para la gran final del torneo, que se jugará el próximo domingo, 19 de julio, en Nueva York. Para ello, Iván Barton, que mide 1,69 metros, dirige este partido de fútbol.