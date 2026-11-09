Ya es oficial por la Ley de Bienestar Animal: este error con tu mascota te puede costar hasta 200.000 euros de multa

Dejar a un perro o un gato en el interior de un vehículo puede constituir una infracción de la Ley de Bienestar Animal, especialmente cuando las condiciones ambientales pueden poner en peligro su salud. El artículo 24.2.d recoge expresamente la obligación de «no dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro».

Por lo tanto, esta restricción no se aplica únicamente en los meses de verano, sino durante todo el año. La normativa no impide viajar con animales de compañía, pero sí establece que los trayectos deben realizarse en condiciones que garanticen su seguridad, una ventilación adecuada y espacio suficiente.

Prohibido dejar a tu mascota en el coche

La Ley de Bienestar Animal ha adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las reiteradas advertencias de veterinarios, fuerzas de seguridad y organizaciones de protección animal sobre los riesgos de dejar a una mascota en el interior de un coche cerrado, tanto en verano como en invierno. Esta norma se enmarca dentro de las obligaciones destinadas a garantizar el bienestar de perros y gatos, proteger su salud y prevenir situaciones que puedan causarles sufrimiento.

El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar multas económicas, cuya cuantía varía en función de la gravedad de la infracción. La Ley de Bienestar Animal establece sanciones de entre 500 y 10.000 euros para las infracciones leves, mientras que las graves pueden castigarse con multas de 10.001 a 50.000 euros. En los casos de mayor gravedad, como aquellos en los que el animal fallece y los hechos no llegan a constituir un delito, las sanciones económicas pueden ascender hasta los 200.000 euros.

Junto con las multas económicas, las autoridades también pueden aplicar otras medidas adicionales, como retirar al animal, establecer una prohibición temporal o permanente de tener mascotas u obligar al responsable a recibir formación específica sobre bienestar animal. Los expertos advierten de que los perros y los gatos son especialmente vulnerables a los golpes de calor y, si permanecen dentro de un vehículo cerrado durante el verano, su organismo puede sufrir consecuencias irreversibles en cuestión de minutos.

Condiciones de transporte

La normativa también determina las condiciones en las que deben viajar los animales de compañía. Según el artículo 59, «el responsable de los mismos deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones generales:

Que los animales estén en condiciones de realizar el viaje previsto.

Que se atienden todas las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales.

Que el medio de transporte o contenedor, incluso si se trata de vehículo particular, dispongan de un sistema de climatización y ventilación a efectos de mantener a los animales dentro de su rango de confort, disponiendo los contenedores de manera que todos los ejemplares dispongan de las mismas condiciones climáticas y de ventilación. Los medios deben ser adecuados en función de la especie, tamaño y necesidades fisiológicas del animal, disponiendo de espacio suficiente para evitar el hacinamiento, garantizando la seguridad vial y la seguridad de los animales durante su transporte.

Que los medios de transporte y las instalaciones de carga y descarga se conciben, construyen, mantienen y utilizan adecuadamente, de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y se garantice su seguridad.

Que el animal está protegido de las condiciones adversas, y, en particular, se asegurará de que no se lo deje sin cuidados en el medio de transporte o contenedor en condiciones tales que puedan ser perjudiciales para su seguridad o salud.

Que a los animales se les proporcione agua, alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño».

Mientras, el artículo 13 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el conductor debe garantizar que nada le entorpece ni dificulta su visibilidad. Para eso debe procurar «la adecuada colocación de objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

Es responsabilidad del conductor garantizar que los animales no interfieran en la visibilidad ni supongan una distracción al volante. Para ello, deben viajar correctamente sujetos en transportines homologados o mediante arneses de seguridad. Nunca deben ir sueltos, sacar la cabeza por la ventanilla ni permanecer atados únicamente por el collar, ya que podrían sufrir lesiones o incluso asfixiarse.

Pero, ¿por qué es tan peligroso viajar con una mascota suelta? Si se produce un accidente, la mascota puede salir despedida y convertirse en un proyectil dentro del habitáculo. Esto puede ocasionar lesiones de extrema gravedad, tanto al propio animal como a los pasajeros, aumentando considerablemente las consecuencias del impacto.