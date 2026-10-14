Los veterinarios coinciden: «Los bóxer suelen buscar el contacto con sus dueños porque tienen un carácter muy afectuosos y familiar»

Las razas de los perros determinan en numerosas ocasiones la personalidad del animal. Por ejemplo, los bóxers son considerados una de las razas de perro más familiares. Además de su forma física, este perro tiene apariencia de juguetón, sociable y muy cercano a las personas. Por eso, se ha convertido en una de las razas de perro por la que cada vez más familias se decantan.

¿Cómo es su carácter?

Los bóxer son conocidos por su característica cercanía hacia los miembros de su círculo familiar. Es decir, son perros que se acomodan junto a sus pies o se acercan para jugar y recibir caricias. Al mismo tiempo, el origen de esta raza comenzó como perro de trabajo y posteriormente se convirtió en un perro de familia.

Su carácter se describe como sociable, afectuoso y valiente. Estas tres sencillas partes de su conducta provocan un vínculo estrecho con quienes conviven con él y una actitud atenta ante lo que pasa en su entorno.

Otras características de esta raza

Esta raza de perro no sólo destaca por su condición muscular y su buena conducta, sino que engloba las siguientes características:

La energía inagotable . Un perro de alta actividad que necesita entre 1 y 2 horas de ejercicio diario para no desarrollar ansiedad o conductas destructivas.

. Un perro de alta actividad que necesita entre 1 y 2 horas de ejercicio diario para no desarrollar ansiedad o conductas destructivas. Madurez lenta . Esta raza tarda más tiempo en madurar mentalmente que otras y hace que conserve su vitalidad cuando pasa a la adultez.

. Esta raza tarda más tiempo en madurar mentalmente que otras y hace que conserve su vitalidad cuando pasa a la adultez. Amigo de los niños . Los bóxer son considerados como perros amigables, sobre todo con los niños. Además, si de cachorros han tenido una buena socialización, desarrollan paciencia, tolerancia y un gen concreto de protección hacia los demás.

. Los bóxer son considerados como perros amigables, sobre todo con los niños. Además, si de cachorros han tenido una buena socialización, desarrollan paciencia, tolerancia y un gen concreto de protección hacia los demás. No toleran bien el calor. En estos casos, el hocico braquicéfalo que tiene esta raza produce dificultades para regular su temperatura corporal y se convierte en un animal propenso a los golpes de calor y a tener problemas respiratorios.

Su instinto de protección

Dentro del mundo animal, el carácter de los bóxer se combina con su instinto de protección, ejerciendo una función clara hacia su familia y, cuando prevén una amenaza, les protegen. Por lo tanto, la genética suele definir a cada raza, pero la educación ejercida sobre el animal por parte de sus dueños influye en la forma con la que se relacionará el animal con el resto de personas y animales.