Sandra Martínez, nutricionista canina: “Los perros mayores pueden vivir dos años más si mantienen un peso y musculatura óptima”

El envejecimiento de los perros es un proceso natural que conlleva una serie de cambios físicos y metabólicos que se deben tener en cuenta para cuidar su salud. Con el paso de los años, muchos animales reducen su nivel actividad, pierden masa muscular y pueden acumular grasa corporal con mayor facilidad. Aunque estos cambios suelen asociarse a la edad, hay que prestar especial atención a su alimentación, su peso y su condición física. Sandra Martínez, nutricionista canina, recuerda que mantener una buena composición corporal es fundamental durante la vejez, ya que los perros mayores pueden llegar a vivir hasta dos años más si tienen un peso adecuado y conservan una buena musculatura.

La alimentación desempeña un papel esencial en este proceso, adaptando las cantidades y la composición de la dieta a cada animal, valorando su tamaño, actividad y estado de salud. El ejercicio también es fundamental durante esta etapa para mantener la movilidad y la fuerza muscular. Por lo tanto, cuidar a un perro mayor no sólo consiste en ofrecerle descanso y tranquilidad. Para que disfrute de una vejez saludable y con una buena calidad de vida, hay que mantenerlo activo, controlar su condición física y vigilar su alimentación.

El papel de la nutrición en la longevidad de los perros

«La nutrición es fundamental, tanto en perros como en gatos, para prevenir problemas como alergias, artrosis, alteraciones digestivas e incluso para favorecer su longevidad. Es clave adaptar la alimentación a la especie. Por ejemplo, los humanos tenemos muchas más enzimas para digerir hidratos de carbono, algo que no ocurre en perros y gatos.

Hoy en día se utiliza sobre todo el pienso, y se suele decir que «es lo que siempre han comido», cuando en realidad los piensos existen desde hace unos 170 o 180 años. Pero durante miles de años antes de eso, se han alimentado con comida natural adecuada a su especie, ya fuera cruda o cocinada. Y esa es una alimentación que ahora también podemos ofrecerles», explica Sandra Martínez a La Vanguardia.

La alimentación natural cocinada para perros consiste en preparar comidas con ingredientes frescos, como carne, pescado, verduras y cereales, adaptados a sus necesidades nutricionales. A diferencia de la dieta BARF, se basa ingredientes cocinados, lo que reduce determinados riesgos microbiológicos. Entre sus beneficios, destacan una mejor digestibilidad y el aporte de nutrientes de calidad y el cuidado de la piel y el pelo. Además, la fibra de las verduras y frutas también mejora la salud intestinal. Eso sí, para evitar carencias, la dieta debe estar formulada por un profesional veterinario.

En este sentido, Sandra asegura que «hay personas que deciden no dar pienso y otras que, además del pienso, añaden comida casera, lo que se conoce como dieta mixta. El problema es que son composiciones muy distintas, con procesos digestivos diferentes, y eso puede repercutir tanto a nivel físico como emocional. Por ese motivo yo siempre recomiendo consultar con un profesional para ajustar las cantidades y proporciones de cada alimento. Quienes elaboran piensos o dietas cocinadas conocen bien las fórmulas: saben que, a ciertas temperaturas, se necesita un multivitamínico, o que al cocer determinados ingredientes se pierden minerales. Si en casa hacemos lo mismo sin supervisión, es fácil que falte suplementación y aparezcan déficits vitamínicos».

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Adelaide han estudiado la esperanza de vida y las causas de muerte de 164 razas de perros. Los resultados muestran que los ejemplares grandes tienen más probabilidades de desarrollar cáncer y morir a edades más tempranas que los pequeños.

Según los expertos, esta relación podría explicarse por un desfase evolutivo: las defensas naturales contra el cáncer no habrían podido adaptarse al rápido aumento del tamaño de algunas razas debido a la cría selectiva. El estudio, publicado en The American Naturalist, también plantea que los perros grandes podrían desarrollar una serie mecanismos para combatir esta enfermedad con el paso de las generaciones. Sin embargo, esta adaptación podría implicar camadas más pequeñas y cambios en sus características reproductivas.

«Los perros grandes suelen tener más predisposición a desarrollar problemas articulares, por eso es fundamental mantener una buena composición corporal. De hecho, varios estudios demuestran que los perros mayores pueden vivir entre un año y medio y dos años más si conservan un peso óptimo y una musculatura adecuada. También es clave que sigan haciendo ejercicio incluso cuando están enfermos: levantarse con facilidad, subir escaleras, correr o moverse con normalidad depende en gran medida de esa masa muscular. Si la pierden, su calidad de vida se reduce de forma notable, especialmente en determinadas razas», concluye la nutricionista.

Cuidados de los perros mayores

A medida que los perros cumplen años, es fundamental respetar su ritmo biológico, procurando que reciban suficiente luz natural durante el día. Según los veterinarios y etólogos caninos, mantener horarios regulares, evitar situaciones de estrés y garantizar un descanso adecuado son claves para su bienestar. A esto hay que sumar la importancia del ejercicio y la estimulación para favorecer el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y reducir los niveles de cortisol. Finalmente, mantener una relación afectiva estable con la familia es esencial para que disfruten de una buena calidad de vida.