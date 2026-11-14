Los veterinario expertos lo confirman: «Los gatos reconocen a las personas en las que pueden confiar por su forma de tratarlos»

Los gatos son animales que se caracterizan por su independencia, aunque a la hora de construir vínculos afectivos con las personas lo hacen mediante sus experiencias cotidianas. Estos animales eligen a sus humanos favoritos por quién les da comida o juega más tiempo con ellos, poniendo el foco en la manera en la que les tratan.

El veterinario Gary Landsberg destaca las interacciones positivas y predecibles para desarrollar una relación de confianza con los felinos. Los gatos pueden disfrutar de diferentes formas de contacto, como las caricias, jugar, ser alimentados o escuchar la voz de sus cuidadores. «Los gatos reconocen a las personas en las que pueden confiar por su forma de tratarlos», señala.

¿Por qué confían más en algunas personas?

Las experiencias positivas ayudan a que los gatos se sientan seguros en su entorno. En cambio, los castigos, retos y situaciones intimidatorias deterioran el vínculo con sus dueños e incluso pueden provocar miedo o hacer que eviten el contacto humano.

Así que, los expertos aconsejan utilizar el refuerzo positivo. Esto consiste en una estrategia que asocia las conductas deseadas con experiencias agradables, como premios, juegos o caricias, siempre que el animal disfrute.

Las cinco señales que demuestran la confianza

Los felinos demuestran su confianza a través de diferentes comportamientos. Entre las señales más habituales se encuentran:

Se frota contra las piernas o las manos dejando su olor y demuestra familiaridad.

dejando su olor y demuestra familiaridad. Busca estar cerca. Elige descansar en el mismo ambiente que su cuidador.

Elige descansar en el mismo ambiente que su cuidador. Ronronea durante las caricias. Indica bienestar y comodidad.

Indica bienestar y comodidad. Amasa con las patas delanteras . Suele ser una conducta asociada a momentos de tranquilidad.

. Suele ser una conducta asociada a momentos de tranquilidad. Se acerca por iniciativa propia. Busca compañía sin necesidad de que lo persigan.

Por lo tanto, ganarse la confianza de un gato no depende de cuánto tiempo le dediquemos, sino de la calidad de las interacciones. Es decir, respetar sus límites, evitar los castigos y permitir que decida cuándo acercarse es fundamental para construir una relación sólida y duradera con la mascota.