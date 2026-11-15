Pánico de madrugada en Palma: se masturba frente a dos chicas, huye de la Policía a toda velocidad y le rompe el dedo a un agente

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por masturbarse frente a dos mujeres en plena calle y emprender una peligrosa huida en coche para evitar ser detenido. El varón, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, le rompió el dedo a un agente en el momento de su arresto.

El origen de esta intensa intervención fue una escena de pánico. Mientras las dos chicas se encontraban en el interior de su coche, un individuo se plantó frente a ellas y comenzó a masturbarse. Aterradas, decidieron salir del vehículo para intentar escapar, pero la situación empeoró cuando el hombre empezó a perseguirlas. Sin dudarlo, alertaron de inmediato a las autoridades.

La respuesta de la Policía Nacional fue fulminante. Varias patrullas se desplazaron al lugar y sorprendieron a un turismo que abandonaba la zona acelerando bruscamente. Al ver los vehículos oficiales, el conductor ignoró por completo las reiteradas órdenes de alto de los agentes, pisó a fondo el acelerador y emprendió una peligrosa fuga.

Se desató entonces una persecución marcada por una enorme temeridad. El prófugo llegó a circular a gran velocidad en sentido contrario y ejecutó maniobras erráticas para despistar a las unidades, dando múltiples giros completos en varias rotondas. En su desesperado intento por zafarse, comenzó a lanzar objetos por la ventanilla, arrojando latas de cerveza a la calzada con la clara intención de impactar y sacar de la vía a los coches patrulla que le seguían de cerca.

Tras varios minutos de gran tensión, los policías consiguieron acorralar e interceptar el vehículo en las inmediaciones de la carretera de Manacor. Una vez bloqueado el turismo, ordenaron al conductor que apagara el motor y saliera. Lejos de entregarse, el hombre ofreció una resistencia feroz. Los agentes tuvieron que emplear la fuerza mínima indispensable para lograr reducirlo en un violento forcejeo, a causa del cual un policía sufrió la fractura de un dedo.

El arrestado, un varón de origen rumano que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de diversas sustancias, fue sometido a las pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado positivo. Por todo este cúmulo de infracciones, acabó detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, además de resistencia y desobediencia.