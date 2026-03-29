El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas desde el mediodía de este domingo por rachas de viento muy fuertes, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en sus redes sociales.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta los 59 km/h en la capital y los 70 km/h en otras zonas de la región, especialmente durante la tarde y noche.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

🔈Este domingo 29 de marzo, a partir de las 12:00 h., se activan las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado, según previsiones de @AEMET_Esp 👉 https://t.co/ZL0ySG8rUh pic.twitter.com/wjTTC0xxQV — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) March 29, 2026

Aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el aviso amarillo de este domingo por fuertes rachas de viento en la zona de la Sierra también afectará al área Metropolitana y Henares de la Comunidad de Madrid. En concreto, el aviso estará activo hasta las 21 horas de este domingo con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Emergencias 112 ha informado ya a los ayuntamientos y los organismos afectados. Además, ha informado de que a partir del lunes a las 21 horas volverá a activarse el aviso amarillo por rachas de viento que, en este caso, podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, en la zona de la Sierra.

Este aviso permanecerá activo a lo largo de toda la noche del lunes y hasta las 21 horas del martes. Entre las recomendaciones a los ciudadanos, se pide que extremen la precaución, que no transiten por zonas arboladas, que retiren elementos de balcones y terrazas que puedan caer a la vía pública y que extremen la precaución al conducir.

El cierre de parques responde a los protocolos municipales de seguridad ante condiciones meteorológicas adversas, que buscan evitar accidentes por caída de ramas o elementos urbanos.

Con este episodio de viento, Madrid afronta un nuevo aviso meteorológico que obliga a reforzar la precaución y a seguir de cerca la evolución de las condiciones atmosféricas en los próximos días.