Salir de casa, arrancar el coche y echar un vistazo al depósito es el gesto automático que hacen todos los conductores, pero en las últimas semanas también parece que se ha convertido en costumbre, mirar a cuánto está la gasolina. El precio de gasolina y diésel sigue siendo noticia debido a los acontecimientos con respecto a la Guerra de Irán, de modo que para saber cómo nos afecta, será bueno hacer un repaso detallado para hoy miércoles 8 de abril, en Madrid y dónde están las gasolineras más baratas.

Cierto es que ya no estamos en aquellos momentos en los que llenar el tanque rozaba cifras difíciles de asumir, debido sobre todo a la rebaja en el IVA, pero eso no significa que repostar haya dejado de doler. Para muchos conductores, especialmente los que usan el coche a diario, el gasto sigue siendo lo suficientemente alto como para pensárselo dos veces antes de parar en la primera gasolinera que aparece. De hecho, cada vez es más habitual ver cómo la gente compara precios desde el móvil antes de repostar. Las diferencias entre estaciones, incluso dentro de la misma zona, pueden ser más grandes de lo que parece a simple vista. Y ahí es donde entra en juego el Geoportal del Ministerio, que se ha convertido en una referencia bastante práctica para localizar las opciones más baratas sin tener que dar vueltas.

Precio de la gasolina hoy 8 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Ya sea que vivas en la capital o en uno de los municipios de alrededores, si deseas saber dónde es más barato llenar el depósito del coche hoy miércoles, estas son las que gasolineras que aparecen en Geoportal:

Gasolina 95

Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.384 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.384 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.399 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.399 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.399 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.402 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.402 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.402 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.402 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.409 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.433 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.433 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.459 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.459 €/l Petrol Móstoles – Calle Torres Quevedo, 6 (Móstoles) – 1.459 €/l

– Calle Torres Quevedo, 6 (Móstoles) – 1.459 €/l Ballenoil – Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l

– Carretera M-300 km 26,9 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Portugal, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Avenida Portugal, 80 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Avenida Portugal (izq.), 80 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Avenida Portugal (izq.), 80 (Móstoles) – 1.469 €/l T9 – Carretera M-506 km 16,300 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Carretera M-506 km 16,300 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Alfonso XII, 20 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Fragua, 16 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Fragua, 16 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.469 €/l

– Carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km 22 (Madrid) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Constitución, 81 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Calle Constitución, 81 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Petroprix – Avenida de la Cantueña, 8 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Avenida de la Cantueña, 8 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l Alcampo – Calle del Cedro, 5 (Ciempozuelos) – 1.469 €/l

– Calle del Cedro, 5 (Ciempozuelos) – 1.469 €/l Petroprix – Calle Cincel, 2 (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l

– Calle Cincel, 2 (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l Petroprix – Calle Constitución, 100 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l

– Calle Constitución, 100 (Fuenlabrada) – 1.469 €/l T9 – Calle Moraleja de Enmedio, 6 (Móstoles) – 1.469 €/l

– Calle Moraleja de Enmedio, 6 (Móstoles) – 1.469 €/l Ballenoil – Calle Cincel s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l

– Calle Cincel s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.469 €/l GasExpress – Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l

– Carretera Daganzo km 3 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l Petroprix – Calle Isaac Newton, 155 (Alcalá de Henares) – 1.469 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.488 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.489 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.499 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.499 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.501 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.501 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.501 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.501 €/l Confor Auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.586 €/l Avia – Carretera M-506 km 4 (Alcorcón) – 1.599 €/l

– Carretera M-506 km 4 (Alcorcón) – 1.599 €/l Avia – Carretera M-506 km 4,900 (Alcorcón) – 1.599 €/l

– Carretera M-506 km 4,900 (Alcorcón) – 1.599 €/l Galp – Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.609 €/l

– Polígono Alparache s/n (Navalcarnero) – 1.609 €/l Shell – Carretera M-414 km 42,100 (Ciempozuelos) – 1.629 €/l

– Carretera M-414 km 42,100 (Ciempozuelos) – 1.629 €/l Confort Auto – Calle Diesel, 9 (La Torrecilla) – 1.635 €/l

– Calle Diesel, 9 (La Torrecilla) – 1.635 €/l Galp – Carrefour Los Valles s/n (Collado Villalba) – 1.639 €/l

– Carrefour Los Valles s/n (Collado Villalba) – 1.639 €/l Galp – Pol. El Carralero s/n (Majadahonda) – 1.639 €/l

– Pol. El Carralero s/n (Majadahonda) – 1.639 €/l Galp – Vía Complutense esq. Avila (Alcalá de Henares) – 1.639 €/l

– Vía Complutense esq. Avila (Alcalá de Henares) – 1.639 €/l Carrefour – A-1 km 14,500 (Alcobendas) – 1.649 €/l

– A-1 km 14,500 (Alcobendas) – 1.649 €/l E.Leclerc – Paseo del Deleite, 13 (Aranjuez) – 1.649 €/l

– Paseo del Deleite, 13 (Aranjuez) – 1.649 €/l Carrefour – N-II km 16 (San Fernando de Henares) – 1.659 €/l

– N-II km 16 (San Fernando de Henares) – 1.659 €/l Star Petroleum – Avenida de los Poblados, 167 (Madrid) – 1.664 €/l

– Avenida de los Poblados, 167 (Madrid) – 1.664 €/l Moeve – Avenida San Luis, 75 (Madrid) – 1.667 €/l

– Avenida San Luis, 75 (Madrid) – 1.667 €/l Carrefour – Espartales Sur s/n (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l

– Espartales Sur s/n (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l Repsol – Calle Francisco Gervás, 13 (Alcobendas) – 1.669 €/l

– Calle Francisco Gervás, 13 (Alcobendas) – 1.669 €/l Carrefour – Avda de la Técnica s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.669 €/l

– Avda de la Técnica s/n (Rivas-Vaciamadrid) – 1.669 €/l Alcampo – Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.669 €/l

– Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.669 €/l Shell – Carretera M-117 km 3,100 (Fuente el Saz de Jarama) – 1.669 €/l

Diésel A

Confor Auto – Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l

– Avenida de la Industria, 45 (Alcobendas) – 1.657 €/l Alcampo – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l

– C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 (Alcalá de Henares) – 1.669 €/l Alcampo – Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.689 €/l

– Avenida Olímpica, 9 (Alcobendas) – 1.689 €/l Beroil – Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.689 €/l

– Calle Simón Hernández, 73 (Móstoles) – 1.689 €/l Baratoil – Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l

– Avenida Cerro del Rubal, 7 (Parla) – 1.709 €/l Alcampo Fuenlabrada – Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.721 €/l

– Av. Pablo Iglesias s/n, C.C. Loranca (Fuenlabrada) – 1.721 €/l Alcampo – Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.721 €/l

– Avenida Europa s/n (Alcorcón) – 1.721 €/l Gasóleos Torres – Calle Madrid, 46 (Torres de la Alameda) – 1.725 €/l

– Calle Madrid, 46 (Torres de la Alameda) – 1.725 €/l Alcampo – Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l

– Calle Tejera, 2 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l Fast Fuel – Calle Libertad, 54 (El Álamo) – 1.729 €/l

– Calle Libertad, 54 (El Álamo) – 1.729 €/l Merodio – Calle Cerro San Pedro, 4 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l

– Calle Cerro San Pedro, 4 (Colmenar Viejo) – 1.729 €/l Alcampo – Calle José Paulete (Madrid) – 1.737 €/l

– Calle José Paulete (Madrid) – 1.737 €/l Alcampo – Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.739 €/l

– Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500 (Torrejón de Ardoz) – 1.739 €/l Energy – Calle Perú, 31 (Alcalá de Henares) – 1.749 €/l

– Calle Perú, 31 (Alcalá de Henares) – 1.749 €/l Green Gas – Calle Bruselas, 4 (Torres de la Alameda) – 1.749 €/l

– Calle Bruselas, 4 (Torres de la Alameda) – 1.749 €/l Galp – Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.754 €/l

– Cañada del Pozo s/n (El Caballo) – 1.754 €/l Esteban Rivas – Calle Eratóstenes, 15 (Getafe) – 1.757 €/l

– Calle Eratóstenes, 15 (Getafe) – 1.757 €/l Morafuel – Calle Roble, 6 (Moraleja de Enmedio) – 1.759 €/l

– Calle Roble, 6 (Moraleja de Enmedio) – 1.759 €/l Shell – Carretera M-414 km 42,100 (Ciempozuelos) – 1.769 €/l

– Carretera M-414 km 42,100 (Ciempozuelos) – 1.769 €/l Supeco – Calle Eduardo Barreiros, 114 (Madrid) – 1.769 €/l

– Calle Eduardo Barreiros, 114 (Madrid) – 1.769 €/l Fast Fuel – Calle Severo Ochoa, 48 (Villalbilla) – 1.769 €/l

– Calle Severo Ochoa, 48 (Villalbilla) – 1.769 €/l Supeco – Av. Europa s/n (Alcalá de Henares) – 1.769 €/l

– Av. Europa s/n (Alcalá de Henares) – 1.769 €/l Supeco – Calle Bruno Abúndez, 56 (Madrid) – 1.769 €/l

– Calle Bruno Abúndez, 56 (Madrid) – 1.769 €/l Gasóleos Daganzo – Polígono Los Frailes, 133 (Los Frailes) – 1.779 €/l

– Polígono Los Frailes, 133 (Los Frailes) – 1.779 €/l Alcampo – Calle del Cedro, 5 (Ciempozuelos) – 1.779 €/l

Cómo consultar el precio a través del mapa de Geoportal

Si quieres afinar aún más, lo más práctico sigue siendo el mapa del Geoportal que pone a nuestra disposición el Ministerio de Transición Ecológica. Ahí puedes ver todas las estaciones ordenadas por precio, pero también filtrar por tipo de combustible o por municipio. Es útil sobre todo si no quieres desviarte demasiado de tu ruta y puedes ver un ejemplo con este mapa de Paracuellos del Jarama:

Al final, la diferencia entre una gasolinera y otra puede parecer pequeña sobre el papel, pero cuando llenas el depósito se nota. Y bastante.