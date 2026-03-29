Precio de la gasolina hoy 29 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Hoy es domingo 29 de marzo de modo que estamos ante el inicio de la Semana Santa, y el coche sigue siendo protagonista para muchos madrileños. Algunos ya están fuera, otros salen hoy y muchos se mueven por la ciudad como cualquier otro fin de semana. Pero hay algo que se repite bastante estos días: antes de parar a repostar, se mira el precio de modo que estás en el lugar adecuado ya que te vamos a desvelar cuáles son las gasolineras más baratas hoy domingo 29 de marzo.

Porque llenar el depósito ya no es lo que era hace nada. Ahora se compara, se duda y, si hace falta, se recorren unos metros más para encontrar una opción mejor. En Madrid esto se nota especialmente, ya que hay bastante diferencia entre unas gasolineras y otras sin necesidad de irse muy lejos. Además, con la Semana Santa ya en marcha, el movimiento en carretera ha aumentado y eso, poco a poco, también se deja notar. No es que los precios cambien de golpe de un día para otro, pero tampoco están bajando con todo lo que está sucediendo con la Guerra de Irán, y a pesar de esa bajada del IVA, así que para este Domingo de Ramos, seguro que muchos van a querer saber dónde es más barato repostar:

Precios de la gasolina hoy en Madrid

Si decides o quieres repostar hoy Domingo de Ramos, estas son las gasolineras más baratas en Madrid:

Gasolina 95

Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n): 1,366 €/litro.

en Fuenlabrada (C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n): 1,366 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,366 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,366 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,375 €/litro. Ballenoil en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,375 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,389 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,389 €/litro. Ballenoil en Madrid (Avenida Democracia, 41): 1,399 €/litro.

en Madrid (Avenida Democracia, 41): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Avenida Democracia, 62): 1,399 €/litro.

en Madrid (Avenida Democracia, 62): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Camino de las Hormigueras, 177): 1,399 €/litro.

en Madrid (Camino de las Hormigueras, 177): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Avenida del Mayorazgo, s/n): 1,399 €/litro.

en Madrid (Avenida del Mayorazgo, s/n): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,459 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,459 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete, s/n): 1,488 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete, s/n): 1,488 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,492 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,492 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,501 €/litro.

en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,501 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,501 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,501 €/litro. Galp en Navalcarnero (Polígono Alparache, s/n): 1,584 €/litro.

en Navalcarnero (Polígono Alparache, s/n): 1,584 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro. BP Río Corvo 365 en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro. BP Nassica 365 en Pinto (Calle Coto de Doñana, 6): 1,599 €/litro.

Diésel

Ballenoil en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,599 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,615 €/litro.

en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,615 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,615 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,615 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,619 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,619 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,629 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,629 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,629 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,629 €/litro. Ballenoil en Fuenlabrada (Polígono Triángulo): 1,649 €/litro.

en Fuenlabrada (Polígono Triángulo): 1,649 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete, s/n): 1,649 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete, s/n): 1,649 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro. Ballenoil en Torrejón de Ardoz (Avenida Constitución, 225): 1,669 €/litro.

Cómo consultar los precios al momento con el Mapa de Geoportal

Con los precios a primera hora ya podemos hacernos una idea de a cómo está la gasolina este primer día de Semana Santa, y dónde es más barato repostar, pero como sabes, los precios se mueven varias veces a lo largo del día, de modo que es importante tener datos actualizados. Para ello, nada como elegir la herramienta del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica que permite consultar los precios prácticamente al momento. En ella, puedes filtrar de modo que si consultas Madrid puedes ver el mapa exacto en el momento en el que consultes, como vemos ahora:

Cómo ahorrar gasolina en Semana Santa

Más allá de elegir bien dónde repostar, hay pequeños detalles que ayudan a gastar menos sin complicarse demasiado. Por ejemplo, evitar estaciones en autopistas suele funcionar, porque ahí el precio suele ser más alto casi siempre. También merece la pena comparar un par de opciones cercanas antes de decidir. En Madrid no es raro encontrar diferencias de varios céntimos por litro, y eso, al final, suma. Las gasolineras de bajo coste o las que están en centros comerciales suelen ser una buena referencia. Y luego está lo de conducir con un poco más de calma. Sin hacer nada raro, simplemente evitando acelerones o manteniendo una velocidad más constante, el consumo baja. Puede parecer poca cosa, pero en un momento como este, con tantos desplazamientos, se acaba notando.

Y ahora ya sabes no sólo precios, sino algunas claves para ahorrar al repostar. De todos modos, y siendo ahora tiempo de Semana Santa conviene tener en mente todo el rato, que el precio de la gasolina y el diésel varían a lo largo del día, de modo que la idea de consultar Geoportal como hemos explicado será sin duda, la mejor de todas.