Halloween 2026 en el Parque de Atracciones de Madrid: cuándo es, espectáculos, pasaje del terror y entradas

El Parque de Atracciones de Madrid se suma un año más a la celebración de Halloween con atracciones, los mejores espectáculos y pasajes del terror con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable llena de sustos y miedo. El parque temático, ubicado en Casa de Campo, ha comenzado ya sus eventos especiales para recibir a la noche más terrorífica del año.

Estas son las fechas

Los espectáculos, el ambiente y los pasajes del terror en el Parque de Atracciones dieron el pistoletazo de salida el pasado 26 de septiembre y podremos disfrutar de ellos hasta el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En palabras de la organización: «Vive la época más escalofriante y divertida del año». No obstante, el parque se encontrará abierto solo los fines de semana, los días 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Pasaje del terror

Según reza la página web de la empresa: «Dicen que el que entra a nuestros pasajes de terror no sale siendo el mismo… Experimenta el siguiente nivel de lo que a adrenalina y emociones fuertes se refiere. Si eres de esas personas que llevan la valentía por bandera, descubre ahora nuestros pasajes. Y que la muerte te acompañe, o como se diga».

Los pasajes del terror que podremos encontrar en el parque temático son:

El templo de Shanarkai: Se trata de un templo egipcio maldito, lleno de miedo, trampas y pruebas, en el que tendrás que ayudar a los arqueólogos a acabar con la maldición de la momia.

Se trata de un templo egipcio maldito, lleno de miedo, trampas y pruebas, en el que tendrás que ayudar a los arqueólogos a acabar con la maldición de la momia. El Viejo Caserón: La niña de «El Exorcista», Freddie, Drácula o el sanguinario Payaso son algunos de los personajes que infundirán terror en un ambiente con increíbles decorados, escenografía y música aterradores.

La niña de «El Exorcista», Freddie, Drácula o el sanguinario Payaso son algunos de los personajes que infundirán terror en un ambiente con increíbles decorados, escenografía y música aterradores. Nosferatu: Junto a Van Helsing, líder de una orden secreta que caza vampiros, tendrás que descubrir lo que esconde la madriguera de uno de los vampiros más sanguinarios, dentro de una cripta.

Junto a Van Helsing, líder de una orden secreta que caza vampiros, tendrás que descubrir lo que esconde la madriguera de uno de los vampiros más sanguinarios, dentro de una cripta. The Walking Dead Experience: Recorre varios de los escenarios más míticos de la serie, como la casa del Gobernador, la estación Terminus, la cárcel o incluso el hospital donde empieza todo. Este es el único pasaje que no está incluido con la entrada, con un precio adicional a la entrada de 6,90 euros.

Los mejores espectáculos

El Parque de Atracciones ha renovado su cartelera de espectáculos con extraordinarios shows de Halloween, que son:

Salida Zombie: Tras una rebelión zombie, podrás verlos deambulando por la calle e incluso ser su presa. Ubicado en la Plaza Star Flyer, este espectáculo dará comienzo los sábados a las 21:45 horas y los domingos a las 20:45 horas.

Tras una rebelión zombie, podrás verlos deambulando por la calle e incluso ser su presa. Ubicado en la Plaza Star Flyer, este espectáculo dará comienzo los sábados a las 21:45 horas y los domingos a las 20:45 horas. Lacrimosa: La maldición del teatro (novedad): Disfruta de un espectáculo de estética clásica y gótica que mezcla musical, grandes voces y suspense en una experiencia elegante, oscura y teatral en el Gran Teatro Auditorio los sábados a las 19:00 y a las 20:30 y los domingos a las 18:00 y 19:30.

La maldición del teatro (novedad): Disfruta de un espectáculo de estética clásica y gótica que mezcla musical, grandes voces y suspense en una experiencia elegante, oscura y teatral en el Gran Teatro Auditorio los sábados a las 19:00 y a las 20:30 y los domingos a las 18:00 y 19:30. Nickelodeon Halloween Party: Aquí encontrarás a los principales personajes de la cadena infantil, como Bob Esponja, Patricio, Dora la Exploradora o Chase, en una fiesta con un ambiente de Halloween en el Gran Teatro Auditorio los sábados a las 15:30 y 17:00 y los domingos a las 15:00 y 16:30.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

El precio de la entrada general para hoy, en taquilla, es de 44,90 euros. Si eliges comprarla online, disfrutarás de nueve euros de descuento (35,90 euros). La entrada reducida en taquilla, que incluye la infantil (entre 100 cm y 140 cm), senior (entre 60 y 64 años), personas con discapacidad (igual o +33%) y familia numerosa (precio por persona), tiene un coste de 35,90 euros, siete euros menos si se adquiere vía online (28,90 euros). A estos precios habrá que añadirles un extra adicional en concepto de los packs, en caso de que se elija alguno.

El fin de semana más terrorífico del año, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, los precios de la entrada general, tanto en taquilla como online, son de 44,90 euros. En cuanto a la entrada reducida, el precio de ambas modalidades de compra es de 35,90 euros.