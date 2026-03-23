El diminuto pueblo a 30 minutos de Madrid en el que se ha rodado Torrente: ermitas y molinos de aceite que hay que ver

«Torrente presidente» se ha convertido en el segundo mejor estreno de España; según la productora Bowfinger Films, en apenas nueve días en cartelera ha recaudado 15 millones de euros en taquilla, y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los 30 millones euros. Como en ocasiones anteriores, Santiago Segura ha elegido diferentes localizaciones de Madrid para el rodaje de la película. Entre ellas, Torrente, que forma parte de la órbita de un partido ultraderechista ficticio llamado «Nox», aparece dando un mitin desde lo el balcón del ayuntamiento de Anchuelo, un pequeño pueblo a 45 kilómetros al este de Madrid, muy cerca de Alcalá de Henares.

Tras el estreno de la película en cines, ha salido a la luz que Anchuelo no sólo fue escenario del mitin, sino que la localidad se convirtió en uno de los principales sets de rodaje. Asimismo, el equipo aprovechó aprovechó las localizaciones naturales de los Cerros del Tesoro y Miralbueno para las escenas al aire libre. Situado en la Campiña del Henares, los orígenes del municipio se remontan a la época romana, aunque vivió su mayor época de esplendor durante Edad Media bajo la influencia del arzobispo de Toledo.

Anchuelo, el pequeño pueblo de Madrid donde se ha rodado ‘Torrente presidente’

«Años después de su última chapuza, José Luis Torrente sobrevive entre deudas y teorías conspirativas. Convencido de que España se hunde, ve en una campaña electoral el billete de vuelta a la fama: se cuela en la política, rodeado de asesores inútiles, influencers oportunistas y viejos conocidos que preferirían no verle. Entre mítines caóticos, promesas imposibles y «operaciones» clandestinas fuera de control, Torrente emprende una carrera hacia la presidencia cuando un enredo absurdo lo coloca como candidato inesperado de un partido ficticio».

Anchuelo, un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, se convirtió en el set de rodaje de «Torrente presidente». Además del ayuntamiento y varias calles de la localidad, actores, figurantes y equipo técnico de la película se trasladaron hasta los Cerros del Tesoro y Miralbueno para rodar escenas al aire libre. El municipio está rodeado por el Parque Forestal La Dehesa, un extenso pinar que alberga varias rutas de senderismo. Para quienes buscan las mejores panorámicas, las vistas desde las Cuevas del Pastor y del Tesoro son impresionantes.

Sus orígenes se remontan a la época romana, pero Anchuelo no se consolidó hasta la Edad Media bajo la influencia del arzobispado de Toledo. A lo largo de los siglos, el pueblo ha mantenido su identidad histórica, visible en elementos como la iglesia de Santa María Magdalena, construida en el siglo XV. Éste es el monumento más destacado de la localidad, con su pórtico del año 1600 y un retablo del siglo XVIII. Hoy en día, conserva un estilo de vida ligado a la agricultura y a las tradiciones populares, con celebraciones como las fiestas de San Pedro Mártir o la Virgen de la Oliva.

«Su entorno natural está formado por cuevas y antiguas canteras, en excelente estado de conservación, que componen el paisaje junto con abundantes manantiales y fuentes; sus aguas gozaron de gran aceptación popular pues se les atribuían propiedades terapéuticas. Anchuelo es un municipio de la Campiña del Henares a poco más de 10 kilómetros de Alcalá de Henares, a 45 de la capital madrileña y muy próximo a la provincia de Guadalajara.

Con sus 1.200 habitantes, esta población ha sabido preservar sus tradiciones y costumbres y aún hoy en su casco urbano se conservan viviendas tradicionales con bodegas, estructura habitual durante siglos. Entre su patrimonio artístico destacan la iglesia de Santa María Magdalena, de estilo gótico con influencias renacentistas, construida a finales del siglo XV y la Ermita de la Virgen de la Oliva, adosada al Cementerio», señala la Guía Repsol.

Historia

El origen de este municipio, según los restos hallados, es romano, estimándose su antigüedad en unos 2.000 años, y las tumbas visigodas encontradas en «El Tesoro» indican población hace unos 1.500 años. Anchuelo dependió de Alcalá de Henares bajo el “Fuero Viejo” del Arzobispo de Toledo D. Raimundo en 1.135. En el siglo XVI era señorío del Arzobispado de Toledo y se finalizaron las obras de la Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. La Guerra de Sucesión afectó a Anchuelo en 1837. Hijo ilustre fue el músico Andrés Llorente, «El Maestro», organista de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares.

Cómo llegar

En vehículo propio, el trayecto hasta el pueblo de Madrid donde se ha rodado «Torrente presidente» por la A-2 dura menos de una hora, mientras que en transporte es de una hora y media. Quienes opten por el transporte público deberán llegar primero al intercambiador de Avenida de América y tomar la línea 9 de metro; después, coger la línea 223 de autobús hasta la Av. Madrid-Puerta de Madrid y, finalmente, hacer transbordo a la línea 275, que los llevará directamente hasta la Plaza de la Constitución de Anchuelo, lugar emblemático del rodaje de Torrente.