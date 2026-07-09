Bruno Mars en Madrid 2026: fechas, entradas, horarios, cómo llegar y todo sobre The Romantic Tour

Bruno Mars ya está a punto de aterrizar en Madrid para dar sus dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano. De este modo, The Romantic Tour, para en la capital mañana viernes y el sábado, 10 y 11 de julio, en un formato grande, con miles de personas y con todo preparado desde hace días. De este modo, y siendo algo inminente, con la ciudad ya notando el movimiento de gente que llega para el evento, repasamos toda la información de la gira, horarios y también cómo llegar.

Las fechas llevan tiempo marcadas en el calendario y eso se nota. Las entradas han volado desde enero y hay público que se desplaza desde otras ciudades e incluso desde fuera de España. Todavía quedan algunas entradas sueltas en webs oficiales como la de Ticketmaster con precios entre los 200 y los 446 euros, de modo que si no pudiste comprar cuando salieron hace meses, y quieres no perderte a Bruno Mars en directo, no lo dudes. Además, el cartel no llega solo. Anderson .Paak estará como invitado especial, lo que añade un punto más a un espectáculo que ya de por sí suele funcionar muy bien en directo. Dos días seguidos, mismo recinto y la sensación de que va a ser uno de los grandes momentos musicales del verano en Madrid.

Fechas y horarios de los conciertos de Bruno Mars en Madrid

Los conciertos se celebran el viernes 10 y el sábado 11 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. Son dos fechas consecutivas con un planteamiento prácticamente idéntico, pensadas para absorber toda la demanda que ha generado el artista. En cuanto a horarios, el concierto arrancará a partir de las 20:30 horas, con la presencia de los teloneros, Victoria Mónet y Anderson Paak como DJ Pee Wee que actuarán antes de modo que en foros de fans se dice que la apertura de puertas se producirá a partir de las 18:00 y aunque salgan los teloneros, habrá tiempo de sobras para entrar, aunque conviene no llegar tarde.

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Entradas: situación actual y precios

Las entradas salieron a la venta en enero de 2026 y desde entonces han tenido bastante movimiento. A estas alturas, la disponibilidad depende mucho del canal: en plataformas oficiales como Ticketmaster pueden quedar opciones puntuales, mientras que en reventa autorizada como Rebel Tickets es más fácil encontrar alternativas.

En cuanto a precios, no hay una única referencia clara. Van desde entradas generales hasta paquetes VIP, con diferencias importantes según ubicación y tipo de experiencia. Es habitual en conciertos de este nivel que el rango sea amplio y que los precios fluctúen con el tiempo aunque la mayoría de entradas disponibles son de grada con precios en torno a los 220 euros y los 446 euros.

También existen entradas específicas para personas con movilidad reducida (PMR), que se gestionan a través de los canales de accesibilidad habilitados por Ticketmaster. En este caso, lo recomendable es tramitarlo directamente por teléfono o vías oficiales para evitar problemas.

Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano

El concierto se celebra en el Riyadh Air Metropolitano, situado en la Avenida de Luis Aragonés, en la zona de San Blas-Canillejas. Es un recinto preparado para grandes eventos, pero eso no evita que haya bastante movimiento en los accesos cuando se llena.

Metro: Línea 7, parada Estadio Metropolitano . Es la opción más directa.

Línea 7, parada . Es la opción más directa. Autobús: Líneas 38, 140, E2 y N5 .

Líneas . Coche: Acceso por M-40 (salida 10), A-2 o calle de Alcalá.

Aun así, en días como estos el transporte público suele ser la mejor opción. El coche puede complicarse bastante, sobre todo a la salida, cuando coinciden miles de personas abandonando el recinto al mismo tiempo.

Párkings para aparcar en el Metropolitano

Para quienes prefieran ir en vehículo propio, existe la posibilidad de reservar plaza en el propio estadio. Eso sí, el número es limitado y no todo el mundo consigue sitio.

Parking Oeste (coche): 18 €

18 € Parking Oeste (moto): 11,50 €

11,50 € Parking Sur A (coche): 18 €

18 € Parking Sur A (moto): 11,50 €

11,50 € Parking Sur B (coche): 18 €

18 € Parking Sur B (moto): 11,50 €

Los precios incluyen gastos de gestión, aunque pueden variar ligeramente según la compra. En cualquier caso, no es lo más habitual para un evento de este tamaño, por lo que conviene valorar alternativas.

Canciones del concierto de Bruno Mars

En lo musical, el repertorio suele ser bastante reconocible. Temas como “Uptown Funk”, “24K Magic” o “Locked Out of Heaven” forman parte de lo que el público espera escuchar, junto a canciones de su último disco The Romantic y material del proyecto Silk Sonic junto a Anderson .Paak.

Pero más allá de las canciones, lo que marca la diferencia es el directo. Bruno Mars es de los artistas que funcionan especialmente bien en escenario, con banda en vivo, coreografía y una producción muy cuidada. No es solo un concierto al uso, sino un show bastante completo de todos modos y a partir de las actuaciones previas en días anteriores, el set list de The Romantic Tour que podemos esperar mañana y sábado es este: