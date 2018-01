De la Rosa reclamó 14,5 millones a Pujol en casa de su ‘íntimo’ Trias y le devolvieron 1,2 en metálico

Javier de la Rosa confesó a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el Pequeño Nicolás, que le reclamó a Jordi Pujol en casa del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, 2.400 millones de pesetas (14,5 millones de euros) que le había entregado con anterioridad al ex president catalán para él y para Convergencia Democrática de Cataluña (CiU).

La confesión fue grabada por el Pequeño Nicolás por medio de su Iphone 5 sin el conocimiento de De la Rosa en un encuentro que mantuvo con el financiero catalán en octubre de 2014 en un hotel de Madrid. La transcripción de la grabación está incorporada en las diligencias del caso Nicolay.

En un momento de la conversación, que dura 35 minutos y 45 segundos, De la Rosa comenta al Pequeño Nicolás: “Javier Trias es íntimo amigo mío. Me casé con mi mujer porque la conocí en su boda. La sentaron a mi lado en la mesa presidencial. Yo había hecho la mili con Trias. Me casé con mi mujer por él. O sea que hemos sido amigos íntimos. Ha subido en Convergencia por el apoyo que le di a Pujol. El se ha apuntado a la medalla esa“.

Y más adelante desvela datos sobre la financiación de CiU y el dinero que aportó al president Pujol en los años en los que De la Rosa era un empresario de éxito que se codeaba con la Casa Real y con el mundo de la banca: “Cuando tuve problemas, él (Trias) se puso en medio entre Pujol y yo. Porque yo le reclamaba a Pujol el dinero que personalmente le había dado: 2.400 millones (de pesetas: 14,5 millones de euros). Se los reclamé en casa de Trias y entonces dijo: ‘No, a mí no me has dado nada’. Pero cuando ya me iba, cuando bajo las escaleras, dijo: ‘Darle a éste’. Y me dieron 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), no 1,4 millones de euros como pone en el informe”.

En otro momento de la conversación señala a su amigo íntimo Trias como un hombre clave en las finanzas de la coalición de Pujol: “Fíjate tú si Trias está implicado -le dice al Pequeño Nicolás– si yo contara esto, eh, porque luego voy a la UDEF, si yo contara esto él tiene que dejar la Alcaldía, porque él además se ha manifestado en contra de Pujol …. Ahora no somos amigos porque cuando salió lo de la UDEF me envió un washapp, que no he conservado, es una pena, en el que me decía: ‘Tú estás colaborando, me ha dicho Jorge Fernández‘’ (el ex ministro del Interior de quien Trias también era amigo)… Eso fue un lunes antes de las elecciones (catalanas). Me dijo: ‘Estás colaborando con un comisario de policía y con el PP para hacer un informe’. Yo me cabreé porque había estado con él y Jorge Fernández lo había contado”.

Cuando de la Rosa habla de la UDEF se refiere a la Unidad de Delitos Económicos y Financiero, el departamento policial especializado en casos de corrupción, ante la que declaró de manera voluntaria en diciembre de 2012, un par de años antes de que confesara a Gómez Iglesias la entrega de dinero a Pujol y a CiU. Entonces, aseguró que financió al ex president catalán entre 1980 y 2003 y que llegó a abrir una cuenta en el banco de Ginebra Lombard Odier. De la Rosa también denunció haber recibido amenazas de Pujol y de su entorno.

En la fecha en la que el financiero catalán y el Pequeño Nicolás se reunían en el hotel madrileño Xavier Trias era alcalde de Barcelona, puesto en el que se mantuvo durante cuatro años hasta junio de 2015. Antes, entre otros cargos del nacionalismo catalán fue secretario general adjunto de la Federación de Convergencia i Unió, en la que Jordi Pujol era el presidente fundador y Artur Mas, el presidente.

Gran parte de las revelaciones de De la Rosa ante la UDEF coincide con sus afirmaciones en la transcripción del Juzgado de Instrucción número 2, que ahora reproduce OKDIARIO. El documento judicial ha sido recuperado del sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. La investigación se sigue contra Nicolás Gómez Iglesias y otros imputados pero que no guarda ninguna relación con las investigaciones sobre los Pujol o la financiación irregular de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña.

El móvil le fue intervenido al Pequeño Nicolás por los agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía tras su detención por una denuncia de estafa, después de que el CNI le siguiera la pista y las pesquisas fueran completadas por el ya comisario jubilado Marcelino Martín Blas. La transcripción de la conversación fue incorporada por la policía meses después en las diligencias previas 4676/2014 del caso Nicolay.

No era la primera vez en la que Trias aparecía en un asunto relacionado con la financiación irregular de CiU o, incluso, por disponer de cuentas bancarias en el extranjero. Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta publicaron en 2014 el número de una cuenta que el ex alcalde de Barcelona tenía en un banco de Ginebra. Más tarde, en los conocidos como Papeles del Paraíso (Paradise Papers) -la segunda parte de los Papeles de Panamá– el ahora político independentista del PdeCat y su familia figuraban en una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y en una cuenta suiza.

En otra conversación anterior, igualmente registrada por el Pequeño Nicolás en su móvil sin el conocimiento de la Rosa, el ex financiero catalán también afirmaba que ya había denunciado los pagos a Pujol en el caso Tibidabo, aconsejado por quien entonces era su abogado, Cristoba Martell, actualmente letrado de la familia Pujol: “Por tanto, él (Martell) ya conoce perfectamente la catadura moral de Jordi Pujol, padre”, sentenciaba De la Rosa.