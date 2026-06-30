¿Por qué en Luxemburgo se habla francés si sus antecesores, los galos, hablaban otro idioma?

El país cuenta con tres idiomas oficiales: luxemburgués, considerado lengua nacional; francés, utilizado principalmente en la legislación; y alemán, empleado junto con el luxemburgués en la administración y comunicación escrita.El origen del territorio se remonta al siglo XI, cuando se estableció el Condado de Luxemburgo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Posteriormente pasó a manos de los Habsburgo en el siglo XV y más tarde fue incorporado a Francia en el siglo XVIII. El territorio fue dividido en varias ocasiones, reduciendo su extensión. Tras la caída de Napoleón, en 1815 se restauró su estatus, aunque la independencia plena llegó en 1867 tras la Crisis de Luxemburgo.

La razón por la que en Luxemburgo se habla francés

La historia de la lengua francesa comienza con Astérix. Los galos son celtas, por lo que hablaban una lengua celta, como las de Bretaña o Irlanda, y estuvieron presentes en la Galia desde el año 450 a. C. En el año 52 a. C., el general romano Julio César completó la conquista de la Galia; los nobles y comerciantes galos sabían hablar latín y, a su vez, algunos soldados romanos actuaban como intérpretes.

La latinización de la Galia no se produjo mediante la colonización. Los romanos establecieron pocos asentamientos en la Galia, salvo en contados lugares, como la ciudad de Orange. Con la conquista romana, el latín se convirtió en la lengua de la administración, el ejército, la justicia y la victoria. «La cultura gala no fue suprimida, pero si se quería ascender socialmente, como convertirse en ciudadano romano, había que hablar latín», explica Yann Le Bohec, historiador francés especializado en el Imperio romano.

Los galorromanos tardaron cinco siglos en abandonar la lengua celta y hablar latín. Hoy en día, quedan muy pocas palabras de origen galo en francés: se trata principalmente de topónimos como «auvergne» y términos agrícolas como «mouton» (oveja) o «ruche» (colmena), según Ouest France.

En el siglo V, los francos invadieron el norte de la Galia y se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente. Los francos hablaban una lengua germánica similar a las que se hablan hoy en día en Alemania o Escandinavia, pero los nuevos conquistadores optaron por no suprimir el latín. El prestigio del Imperio Romano atraía a los francos, y la amplia presencia del latín en todo el noroeste del Mediterráneo facilitaba el comercio. Sin embargo, sí influyeron ligeramente en la lengua al introducir palabras como «blanco» y «guerra», así como nombres como Hubert y Albert.

Pero, ¿cómo es posible que hoy en día se hable una única lengua francesa en Luxemburgo, cuando en aquella época existían en Francia decenas de lenguas regionales? Durante mucho tiempo, Francia estuvo dividida en dos bloques: en el norte, las lenguas «oïl», y en el sur, las lenguas «oc».

Esta diferencia se remonta al período franco. El norte de Francia, donde residían los reyes francos, estuvo más influenciado por las culturas germánica, franca y escandinava. Mientras tanto, el sur, gobernado por su aristocracia, se mantuvo más cercano a la cultura latina.

El 25 de agosto de 1539 marcó un punto de inflexión en la historia de la lengua francesa. Ese día se promulgó la Ordenanza de Villers-Cotterêts, que imponía la lengua de la corte como lengua de la administración y el derecho en Francia. Esta decisión centralizó y fortaleció el poder del rey Francisco I.

Hasta entonces, la justicia, administrada por los parlamentos locales, se impartía a veces en lenguas regionales, y los documentos escritos se redactaban en lenguas regionales o en latín. Según Florence Bistagne, esta ordenanza contribuyó «al declive de la lengua regional entre las élites, incluso cuando estaba codificada por escrito».

A pesar de las políticas de Francisco I y Richelieu, en las zonas rurales, una gran parte de la población francesa conservó su lengua regional como lengua materna. El golpe más duro para las lenguas regionales en Francia fue la creación de las escuelas públicas en 1882, ya que el francés se convirtió en la única lengua de instrucción.

Posteriormente, según Florence Bistagne, «el declive demográfico en las zonas rurales, el éxodo rural y la llegada de personas de otras regiones contribuyeron a la desaparición de los dialectos regionales». En las trincheras de la Primera Guerra Mundial, «los soldados a menudo no se entendían entre sí», continúa Florence Bistagne. Por lo tanto, se vieron obligados a adoptar el francés para comunicarse.

En 2022, el Ministerio de Cultura calculó que sólo el 2 % de la población francesa dominaba una o más lenguas regionales. Sin embargo, estas lenguas no se han extinguido del todo; escuelas y asociaciones trabajan para preservarlas.