¿Cómo viven hoy los descendientes de Napoleón? La famosa familia sobrevivió a la caída del imperio y a dos siglos de historia

Napoleón Bonaparte, conocido posteriormente como Napoleón I, fue un militar y político francés nacido en Córcega que alcanzó gran reconocimiento durante la Revolución francesa gracias a sus destacadas campañas militares. Se convirtió en primer cónsul de Francia entre 1799 y 1804 y posteriormente fue emperador desde 1804 hasta 1814.

Tras ser derrotado por las potencias europeas, abdicó en 1814 y fue exiliado a la isla de Elba. En 1815 regresó al poder durante el periodo conocido como los Cien Días, pero fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo y enviado al exilio en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821.

Los descendientes de Napoleón en la actualidad

Una de las mayores paradojas de la historia es que la mayoría de los Bonaparte actuales no descienden directamente de Napoleón . El emperador tuvo un único hijo legítimo, Napoleón II, también conocido como el Águila, fruto de su segundo matrimonio con María Luisa de Austria. Desde su nacimiento, el niño fue considerado el futuro heredero del Imperio francés, y Napoleón tenía grandes esperanzas puestas en él.

Sin embargo, tras la caída del imperio, la situación cambió drásticamente. El joven Napoleón II creció en Viena bajo la tutela de la corte de los Habsburgo, lejos de Francia y del legado de su padre. Murió en 1832, con sólo 21 años, sin dejar descendencia legítima. La línea dinástica directa se extinguió apenas una generación después de la muerte de Napoleón.

La familia Bonaparte, sin embargo, no se limitaba al propio emperador. Napoleón tuvo varios hermanos a quienes colocó en tronos europeos durante su ascenso al poder. Su hermano José se convirtió en rey de España, Luis gobernó los Países Bajos y Jerónimo se hizo con el Reino de Westfalia. Fue a partir de estas ramas subsidiarias que se desarrollaron gradualmente los descendientes actuales de la familia.

Tras la derrota en Waterloo y la caída definitiva del imperio, los Bonaparte se encontraron en una situación inusual. Hasta hacía poco, habían sido una de las dinastías más poderosas de Europa, pero de repente tuvieron que rehacer sus vidas en un mundo sin tronos ni coronas. Algunos se exiliaron, otros intentaron restaurar la influencia familiar. En la segunda mitad del siglo XIX, incluso pareció que la dinastía podría recuperar su posición de poder.

El sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte, se convirtió en presidente de Francia y, posteriormente, como Napoleón III, restauró el Imperio. Sin embargo, el Segundo Imperio terminó en derrota en la guerra franco-prusiana de 1870. Desde entonces, los Bonaparte nunca han recuperado el poder político real. Aun así, no han desaparecido.

Carlos Napoleón Bonaparte

Al igual que otras antiguas dinastías europeas, los Bonaparte conservaron su identidad familiar. La figura más destacada de la generación actual fue Carlos Napoleón Bonaparte. Nacido en 1950, fue considerado durante mucho tiempo el «jefe de la familia». Sin embargo, nunca buscó el retorno de la monarquía ni el poder político.

Hoy en día, Napoleón sigue siendo una figura controvertida en Francia; algunos lo consideran un genio militar y reformador que sentó las bases del Estado moderno. Otros recuerdan los millones de víctimas de las guerras napoleónicas, el estilo de gobierno autoritario y la restauración de la esclavitud en las colonias francesas.

Datos curiosos

Napoleón mostró desde una edad temprana un gran talento para la carrera militar. Ingresó en la academia militar cuando tenía apenas 10 años y, a los 16, obtuvo el grado de teniente de artillería. Cuando comenzó la Revolución Francesa, con 20 años fue designado segundo comandante de la Guardia Nacional de Voluntarios de Córcega.

En 1800, Napoleón fue víctima de un intento de atentado organizado por conspiradores monárquicos, quienes colocaron un barril lleno de pólvora en el trayecto que debía recorrer hacia la Ópera de París. Sin embargo, el carruaje avanzó más rápido de lo previsto y la persona encargada de encender la mecha calculó mal el momento adecuado, por lo que la explosión ocurrió cuando Bonaparte ya había pasado. El ataque causó la muerte de cinco personas, aunque Napoleón resultó completamente ileso.

En 1809, Napoleón decidió separarse de su primera esposa, Josefina, con el propósito de contraer matrimonio con la hija del emperador de Austria. Como el papa Pío VII se negó a autorizar esa unión, Bonaparte ordenó detener al pontífice y lo llevó a permanecer en Francia hasta que aceptara ésta y otras condiciones impuestas por él, entre ellas la firma de un concordato favorable a sus intereses.

Durante muchos años circuló el rumor de que Napoleón fue envenenado por los ingleses durante su exilio en la isla de Santa Elena. Sin embargo, lo que ocurrió en realidad es que el papel que decoraba las paredes de su residencia, elegido por él mismo, contenía una sustancia con arsénico muy tóxica que en esa época se utilizaba con frecuencia para fabricar papel de color verde, y que probablemente contribuyó al cáncer de estómago que causó su muerte.