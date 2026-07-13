El partido de Le Pen llama «racista» a Rajoy y califica sus comentarios de «lamentables»

El partido que dirige Marine Le Pen, Agrupación Nacional, se ha sumado este lunes a la ola de críticas contra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por su artículo en el que aseguraba que la selección francesa de fútbol cuenta con «un altísimo nivel, eso sí, sin franceses».

Ha sido el diputado de la Asamblea Nacional de Francia y portavoz del partido conservador, Julien Odoul, quien no ha dejado lugar a la ambigüedad, afirmando que Rajoy incurrió en un comportamiento que merece un reproche generalizado, al calificar sus palabras de «escandalosas, vergonzosas y lamentables» y sostener que «todo el mundo debería condenarlas».

Odoul ha ido más allá al analizar el origen de este tipo de comentarios. A su juicio, quienes se expresan en estos términos padecen una «obsesión con la raza» que les lleva a pensar que «el color de la piel y el origen lo determinan todo», una visión que, según ha defendido, choca frontalmente con la esencia de Francia.

«El proyecto francés consiste en que hay tres colores: azul, blanco y rojo, sea cual sea el origen o la religión de cada uno», ha resumido Odoul, en referencia a la bandera tricolor como símbolo de un modelo de integración que, en su relato, quedaría en entredicho por comentarios como el de Rajoy.

El portavoz de Le Pen no se ha limitado a apuntar contra el expresidente español. Odoul ha recordado las palabras pronunciadas semanas atrás por el presidente del Senado de Senegal, Ousmane Sonko, quien había sugerido que una eventual victoria de Senegal frente a Francia en la fase de grupos supondría el triunfo de un «país africano de verdad».

Para el dirigente político, ambos casos son equiparables en el fondo, aunque no en la reacción que han generado. «Sonko también hizo comentarios racistas. Sin embargo, observo que hay mucha más indignación hacia el señor Rajoy, un dirigente español, que hacia el señor Sonko, un dirigente senegalés», ha denunciado, apuntando a lo que considera un doble rasero en la respuesta política y mediática ante declaraciones de similar naturaleza.