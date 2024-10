Los hermanos Menéndez, condenados a perpetua por asesinar a sus padres, podrían salir de prisión

Los hermanos Menéndez, que cumplen cadena perpetua desde hace 29 años en Los Ángeles (Estados Unidos) por el asesinato de sus padres, podrían salir de prisión debido a la revelación de nuevos datos que indican que los hermanos habrían sido abusados sexualmente por su padre.

Los hermanos, Erik y Lyle, fueron condenados en 1996 después de irrumpir el 20 de agosto de 1989 en la casa de sus progenitores, Kitty y José Menéndez, en Beverly Hills y disparar contra ellos con dos escopetas.

Una vez que fueron detenidos, Erik y Lyle confesaron a las autoridades que los autores ellos eran los culpables. Durante la celebración del juicio en 1996, ambos hermanos alegaron haber sufrido abusos, tanto sexuales como físicos, por parte de su padre, algo que fue desestimado debido a que la fiscalía creía que ambos hermanos «querían quedarse con el patrimonio de sus padres», que eran millonarios.

Ahora este caso ha dado un giro inesperado, debido a la aparición de una carta que habría sido enviada por uno de los hermanos a un miembro de la familia mucho antes del asesinato, en la que confesaba los abusos que recibían por parte de su padre. A esto se suma las declaraciones de Roy Rosselló, un integrante del grupo musical puertorriqueño Menudo, que asegura que José Menéndez abusó de él una vez que lo visitó en su casa.

Es por esto, que el fiscal de Los Ángeles, George Gascón, dijo que si bien la Fiscalía sostiene que «los hermanos cometieron los asesinatos», Gascón considera «revisar» estas pruebas y tomar una decisión sobre si es necesaria una nueva sentencia.

Tras la aparición de estas evidencias, presentadas por el abogado de Erik y Lyle, Mark Geragos, Joan Andersen VanderMolen, hermana de Kitty, la madre de los asesinos, ofreció una rueda de prensa junto a 20 miembros de la familia Menéndez, en la que declaró lo siguiente: «No tenía idea de la magnitud del abuso que sufrieron a manos de mi cuñado. Ninguno de nosotros lo sabía».

La mujer calificó de «trágica» la muerte de la pareja, pero advirtió que ahora se sabe que el abuso «tiene efectos duraderos y que las víctimas de trauma a veces actúan de maneras que son muy difíciles de entender». Además, agregó que en el momento del juicio «el mundo entero no estaba preparado para escuchar que los chicos podían ser violados, y hoy sabemos más».

«Their actions, while tragic, were the desperate response of two boys trying to survive the unspeakable cruelty of their father,» the sister of Kitty Menendez said during #MenendezBrothers press conference.

MORE: https://t.co/IglGc4RTj4 pic.twitter.com/ixZvnXSmUr

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) October 16, 2024