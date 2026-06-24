Francia investiga anuncios en Vinted por posible tráfico de menores: «Se vende peluche en buen estado, 9 años, virgen»

Las autoridades francesas han abierto una investigación por posible tráfico de menores a través de Vinted tras recibir varias denuncias de anuncios sospechosos en la plataforma de compraventa.

Uno de los anuncios reportados informa de la venta de un peluche por casi 32.000 euros y va acompañado de información sospechosa. «9 años, en buen estado, mujer, virgen», recoge uno de ellos. «12 años, hombre», apunta otro de ellos. «Se vende osito de peluche con un gran trasero, no grita, le gustan las bofetadas», recoge otra de las publicaciones denunciadas.

Ich kotze im Strahl pic.twitter.com/fscmMvjoU1 — Aimy 🍓🥛 (@erdbeermilcher) June 23, 2026

Los precios desorbitados de los productos y las descripciones de estos han hecho saltar todas las alarmas y han llevado a la Policía a comenzar una investigación.

Según recoge Europe 1, la Policía ya está investigando varias denuncias presentadas ante Pharos, la plataforma del Gobierno francés para denunciar contenido ilícito en Internet, como delitos de odio, apología al terrorismo, explotación sexual o estafas.

Por el momento, las autoridades del país galo no han notificado la existencia de delitos, pero ya están investigando lo ocurrido y animan a denunciar todos los anuncios de este tipo.