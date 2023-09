ESTADOS UNIDOS Una candidata demócrata de EEUU se exhibe como actriz porno amateur con su marido en Internet

Una candidata demócrata de EEUU a la Cámara de Representantes de Virginia ha saltado a las portadas del país por su actividad paralela como actriz sexual amateur con su marido en páginas web porno donde pide a su audiencia virtual que colabore con «propinas» (tips en inglés) para mantener relaciones sexuales.

Susanna Gibson, madre de dos niños pequeños, participa en una carrera electoral para representar al Distrito 57 en la capital de Virginia, Richmond, una de las ciudades más grandes y antiguas del país. Desde una página web para adultos y bajo el apodo de «una esposa caliente» Gibson ha venido mostrando durante más de un año bastante más que piel según los videos que circulan por Internet.

A sus 40 años y de profesión enfermera, Gibson se ha exhibido en más de una docena de veces con su esposo en la plataforma, que tras cerrar la cuenta reapareció en otro sitio web en septiembre de 2022 una vez que ella anunciara su candidatura.

Según varios medios estadounidenses, Gibson también mantuvo su perfil del sitio web porno incluso después de haber anunciado su campaña en julio de 2022, subiendo al menos una foto de ella en el sitio de transmisión de sexo el mes siguiente.

La candidata poco convencional llegó a tener 5.770 seguidores a quienes pidió repetidamente que abonaran cuantías económicas a cambio de ciertos juegos sexuales en habitaciones «privadas», y agregó que estaba «recaudando dinero para una buena causa».

En otros videos, sugirió que ella y su esposo habían intentado relaciones con diferentes parejas porque ella se considera «no monógama», pero que a él «no le gusta compartir».

Susanna Gibson a menudo daba las gracias a sus seguidores después de que ingresaran dinero en vivo y su marido, un abogado en ejercicio, también se hizo eco de dichas peticiones.

Las reglas de funcionamientos del sitio web porno establece que: «Solicitar o exigir actos específicos para obtener propinas podría resultar en la prohibición para todas las partes involucradas».

Reacción de Gibson

Por su parte, Gibson ha calificado ahora los videos publicados como «una invasión ilegal de mi privacidad diseñada para humillarme a mí y a mi familia».

«No me intimidará ni me silenciará», dijo Gibson. «Mis oponentes políticos y sus aliados republicanos han demostrado que están dispuestos a cometer un delito sexual para atacarme a mí y a mi familia porque no hay línea que no cruzarán para silenciar a las mujeres cuando hablan».

El abogado de la candidata ha señalado que los videos archivados violan la ley de Virginia que considera como delito menor de Clase 1 hacer circular «maliciosamente» imágenes sexuales o desnudez de otra persona con «la intención de coaccionar, acosar o intimidar».

El abogado citó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Virginia de 2021 que consideró ilegal que un hombre grabara en secreto a su novia durante un encuentro sexual consensuado incluso si ese video nunca se compartió con otros.

Gibson se enfrentará al republicano David Owen, un ex constructor de viviendas, en las elecciones del 7 de noviembre, mientras los demócratas buscan recuperar su mayoría en la Cámara de Representantes de Virginia, de 100 miembros.

Actualmente, los republicanos controlan la cámara baja por tres delegados, 49 a 46. Los demócratas lideran el Senado estatal por 22 a 18.

Gibson lanzó su campaña en julio de 2022 y desde entonces ha recaudado 376.895 dólares, en comparación con 339.621 dólares recaudados por la campaña de Owen, según el sitio web de financiación de campañas electorales Virginia Public Access Project.

Sin embargo, sólo conserva 77.435 dólares del total después de enfrentarse en un cara a cara en las primarias demócratas del 20 de junio con su oponente Bob Shippee. Sin embargo, el republicano Owen ha conservado 166.179 dólares de sus fondos al no enfrentarse a ningún rival en las primarias.

Aunque el caso pudiera recordar al de la ex política española, Olvido Hormigos, que se hizo popular tras la difusión no consentida de un vídeo íntimo suyo en internet en 2012, Susanna Gibson abrió una cuenta abierta en un sitio web porno para el gran público en el que solicitaba dinero.