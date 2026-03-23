Los ayatolás de la tianía de Irán prometen hacer disparar el precio del petróleo, según ha amenazado Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní: «Los precios del petróleo subirán durante mucho tiempo», ha explicado.

La poderosa Guardia Revolucionaria iraní ha declarado que el estrecho de Ormuz —la ruta marítima por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo— también se «cerraría por completo» si Trump cumple su amenaza de «destruir» las centrales eléctricas de Irán. Teherán ha amenazado así con destruir la infraestructura energética en todo después de que Trump les diera un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.