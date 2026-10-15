Roberto Arzú encabeza la carrera por la presidencia de Guatemala: una encuesta lo sitúa en el 18,6%

Roberto Arzú parte como favorito en la carrera hacia el Palacio Nacional. El aspirante a la presidencia de Guatemala lidera la intención de voto para las elecciones de 2027 con un 18,6%, según el Diagnóstico de Percepciones de octubre de 2026 elaborado por Politics Guatemala sobre una muestra de 2.300 encuestados. Arzú (FUERZA) aventaja en más de tres puntos a la exprimera dama Sandra Torres (UNE), que se queda en el 15,4%.

Muy por detrás aparecen Neto Bran (CREO), con un 8,4%, y Carlos Pineda (Servir), con un 7,1%. Les siguen Nery Ramos (Firme), con un 4,7%; Anabella Giracca (Raíces), con un 3,5%; y Armando Castillo (Viva), con un 2,9%. Zury Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, apenas alcanza el 1,9%, y el ex diplomático Edmond Mulet se queda en el 1,8%.

El sondeo recoge el efecto de la incorporación de Arzú al partido FUERZA, anunciada en los últimos días del trabajo de campo. Según el estudio, los encuestados recibieron la noticia de forma positiva y la interpretaron como una alianza estratégica que refuerza su candidatura.

El dato más relevante para Arzú no es solo su primera posición, sino la calidad de su apoyo. Es el candidato con mejor balance neto de opinión (+19), frente al +15 de Bran, el +5 de Pineda y el -11 de Torres, lastrada según el informe por los cuestionamientos a su gestión pasada y por acusaciones de corrupción pendientes. Y todo ello pese a ser, de los cuatro primeros, el menos conocido: un 80% de los guatemaltecos sabe quién es, frente al 90% de Torres. Es decir, Arzú tiene más margen de crecimiento que sus rivales.

Los encuestados le asocian, por encima de todo, al orden y la seguridad. El informe destaca como su principal fortaleza “el carácter firme y decidido” y le atribuye un mensaje identificado con el “discurso de orden”.

La inseguridad, el gran problema

Ese perfil encaja con lo que reclama el electorado. El 42% de los guatemaltecos señala la inseguridad como el mayor problema del país, y un 76% pide un presidente con valentía (44%) o carácter (32%). Solo un 10% prefiere un perfil conciliador. El estudio concluye que existe “una clara ventana de oportunidad” para los candidatos que logren conectar un discurso de seguridad con propuestas concretas, y que Arzú ha conseguido capitalizar la inseguridad como tema central.

Es precisamente la bandera que el propio Arzú defendió en su reciente entrevista con OKDIARIO, en la que se declaró admirador del modelo de Singapur y de la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador: “Nuestra bandera principal es devolverle la paz y la seguridad a la familia. Sin paz y seguridad no puede existir vida”.

Arévalo, suspendido

El otro gran dato del sondeo es el hundimiento del presidente Bernardo Arévalo. El 72% de los encuestados evalúa negativamente su gestión, frente a un escaso 16% que la aprueba, lo que deja un balance de -56 puntos. El informe habla de “crisis de legitimidad” y de un deterioro “sostenido mes a mes”. Arévalo no puede optar a la reelección, ya que la Constitución guatemalteca lo prohíbe.

El pesimismo se extiende a la economía doméstica: el 64% afirma que su situación personal y familiar ha empeorado, un porcentaje que alcanza el 74% entre los mayores de 56 años. Solo un 6% cree que ha mejorado.

Pese al liderazgo de Arzú, la carrera está lejos de estar decidida. Los cuatro primeros candidatos suman el 49,5% de la intención de voto, y el 20,8% de los encuestados todavía no sabe a quién votará. A ellos se suma un 9,5% de voto nulo o en blanco y un 1,5% que no acudiría a las urnas. El informe señala como principal riesgo para Arzú la debilidad territorial de FUERZA en los departamentos del interior, que podría limitar su capacidad de movilización.