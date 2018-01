Muchas son las veces en las que nuestro ordenador no va lo bien que quisiéramos. ¡Es el momento de formatearlo! ¿Sabes hacerlo? Nos puede parecer fácil, pero si no sabes seguir unos pasos básicos nos costará. Cuando el ordenador va mal navegarás de forma mucho más lenta. Seguro que hay virus que no dejan pensar al pc. Aprende a formatear un ordenador paso a paso de forma correcta con nuestra guía fácil.

Cuando formateamos el ordenador se pueden perder todos los archivos y eso no lo queremos. En nuestro ordenador solemos tener cosas muy importantes para nosotros y por lo tanto no debemos de sacar todo aquello que nos importa. Si formateas el ordenador y no guardas nada se borrarán fotos, vídeos, etc.

¿Qué necesito para formatear un ordenador?

Todos los discos de los posibles programas que quieres instalar y por lo tanto tener en el ordenador.

Los posibles controladores.

La copia de seguridad importante de los archivos.

Pasos para formatear un ordenador