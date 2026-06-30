Descubrimiento histórico para la arqueología: encuentran intacta una ciudad maya prehispánica que llevaba 11 siglos escondida en la jungla mexicana

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sacado a la luz uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años en materia arqueológica. En las inexploradas profundidades de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, investigadores han localizado Minanbé, una espectacular ciudad maya prehispánica que llevaba diez siglos oculta bajo la espesa jungla.

Este hallazgo deslumbra por algo casi inaudito en la arqueología de la región peninsular: el sitio se encuentra completamente virgen y libre de saqueos modernos, conservando su integridad histórica intacta. Debido a las condiciones extremas del terreno, no fue hasta esta última y ardua temporada de campo que lograron abrirse paso físicamente hasta las majestuosas ruinas.

El desafío de llegar a la ciudad maya de Minanbé, «donde no hay camino»

La compleja expedición, encabezada por el renombrado arqueólogo esloveno Ivan Šprajc, investigador adscrito al Centro de Investigación de la Academia Eslovena de las Artes y las Ciencias, marca un hito fundamental en el estudio continuo de las Tierras Bajas Mayas Centrales.

Gracias al uso innovador de la tecnología LiDAR (escaneo láser aerotransportado) hace más de una década, los científicos sabían con certeza que un asentamiento de grandes proporciones aguardaba bajo el denso dosel selvático. Y ese asentamiento tiene su nombre: Minanbé.

Ese nombre otorgado no es producto de la casualidad. En lengua maya yucateca, Minanbé significa textualmente «no hay camino» (derivado de mina’an, que se traduce como «no hay»; y be, que significa «camino»).

Esta acertada denominación refleja fielmente la verdadera odisea que supuso para el equipo internacional de especialistas y los experimentados trabajadores locales acceder a esta ciudad maya prehispánica.

Para llegar a los vestigios milenarios, la comitiva tuvo que abrir brecha a machete limpio a lo largo de más de cinco kilómetros a través de una selva absolutamente impenetrable, avanzando lentamente en cuatrimotos y, en los tramos más difíciles, a pie.

La total ausencia de senderos antiguos, rutas madereras recientes o cualquier tipo de camino previo convirtió la extenuante travesía en una verdadera prueba de resistencia física y determinación científica.

¿Cómo confirmaron que se trataba de una ciudad maya prehispánica congelada en el tiempo?

Lo que el doctor Šprajc y su perseverante equipo encontraron al final del arduo camino superó de manera abrumadora todas las expectativas iniciales.

Minanbé se extiende por una impresionante área de aproximadamente quince hectáreas y alberga una arquitectura verdaderamente monumental que evidencia de forma clara el enorme poderío político y económico que la urbe ostentó durante el periodo Clásico Tardío y Terminal, abarcando aproximadamente entre los años 600 y 900 de nuestra era.

El vasto sitio cuenta con plazas principales profusamente decoradas, rodeadas de imponentes palacios administrativos, extensas zonas residenciales para la élite y una compleja infraestructura hidráulica meticulosamente diseñada para captar, canalizar y almacenar el agua de lluvia, un recurso vital para la supervivencia en esta agreste región calcárea.

Lo más sorprendente y valioso para los rigurosos investigadores fue constatar el estado excepcionalmente intacto de esta imponente ciudad maya prehispánica. Esto se puede apreciar en un video oficial compartido por el propio INAH en YouTube.

A gran diferencia de muchos otros yacimientos conocidos en Mesoamérica, que lamentablemente han sufrido el constante expolio destructivo de traficantes de antigüedades, Minanbé ha permanecido protegida y custodiada por su propio y extremo aislamiento geográfico.

Este asombroso nivel de conservación ofrece a la comunidad científica una oportunidad absolutamente única para estudiar el contexto original y prístino de los múltiples artefactos y monumentos, proporcionando así datos invaluables sobre la vida cotidiana, la compleja jerarquía política y la profunda cosmovisión religiosa de sus antiguos y misteriosos habitantes.

El imponente templo piramidal y las estelas de Calakmul

El corazón cívico y ceremonial de Minanbé está dominado por un templo piramidal que se eleva de forma imponente a más de trece metros sobre el nivel del suelo selvático.

Esta estructura religiosa presenta notables influencias del reconocido estilo arquitectónico Río Bec, caracterizado por sus distintivas torres ornamentales macizas y sus elaboradas fachadas decoradas, lo que sugiere la existencia de importantes y fluidas conexiones culturales, comerciales y políticas con otras grandes capitales regionales dominantes de la época.

Además de la imponente arquitectura monumental, el exhaustivo equipo de arqueólogos logró documentar cuidadosamente catorce estelas y diversos altares circulares.

Estos imponentes monumentos tallados en piedra caliza, muchos de ellos finamente esculpidos con intrincados jeroglíficos y elaboradas escenas rituales dinásticas, funcionan como verdaderas crónicas pétreas que narran las hazañas de los poderosos gobernantes de esta ciudad maya.

Entre los fascinantes hallazgos epigráficos registrados, destaca particularmente una estela central que representa una dramática escena de decapitación ritual, fechada con precisión hacia el año 849 de nuestra era.

Ahora, la meticulosa traducción y análisis de estos textos grabados será un factor fundamental y decisivo para lograr desentrañar las complejas alianzas matrimoniales, las sangrientas guerras hegemónicas y los venerados linajes reales que definieron de forma definitiva el destino histórico de Minanbé.

¿Por qué fue abandonada esta urbe milenaria de Minanbé?

El innegable esplendor y apogeo de Minanbé, lamentablemente, no duró para siempre. Al igual que muchas otras prósperas urbes interconectadas de las Tierras Bajas, esta floreciente ciudad maya finalmente sucumbió al devastador colapso sistémico que afectó de manera generalizada a la extensa región hacia finales del conflictivo siglo X.

Las causas exactas y precisas de este drástico declive civilizatorio siguen siendo objeto de debate y rigurosa investigación arqueológica, aunque los firmes indicios medioambientales e históricos apuntan convergentemente a una combinación letal de factores.

Esos factores podrían ser prolongadas y severas sequías climáticas, el rápido agotamiento de los limitados recursos naturales disponibles, una insostenible sobrepoblación urbana y los cada vez más frecuentes y destructivos conflictos bélicos librados entre ciudades-estado ferozmente rivales por el control territorial.

Entre tanto, el abandono masivo y definitivo de Minanbé dejó abruptamente sus hermosos palacios residenciales y sus sagrados templos ceremoniales a completa merced del imparable avance de la naturaleza circundante.

Durante diez largos siglos, la densa selva tropical reclamó su antiguo territorio, envolviendo firmemente todas las estructuras de piedra en un espeso e impenetrable manto verde que, paradójicamente, las protegió eficazmente del destructivo paso del tiempo y de la intervención de la mano del hombre moderno.

Hoy, gracias a la perseverancia de los arqueólogos y a la ayuda de las nuevas y avanzadas tecnologías de detección satelital, esta urbe perdida vuelve a ver la luz del sol, dispuesta a revelar finalmente los recónditos secretos de una de las civilizaciones precolombinas más deslumbrantes, sabias y enigmáticas de toda la historia de la antigüedad.