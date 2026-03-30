Arqueólogos sorprendidos por el hallazgo en el lago Neuchâtel: una embarcación romana con ánforas de aceite

La Oficina de Arqueología Cantonal de Neuchâtel (OARC), en colaboración con la Fundación Octopus y el Servicio Arqueológico del Estado de Friburgo (SAEF) ha llevado a cabo una campaña de excavación en el lago de Neuchâtel que ha sacado a la luz los restos de un cargamento romano procedente de una embarcación que naufragó hace 2.000 años y que se encuentran en un estado de conservación «excepcional». Sin embargo, los arqueólogos advierten de que la fragilidad del entorno es «extrema» debido a los procesos de erosión del fondo del lago, las embarcaciones de recreo que fondean en la zona y los actos de expolio.

El contenido de la carga muestra una serie de productos tanto de origen regional como de lugares más lejanos: recipientes de cerámica, como platos, copas, fuentes y cuencos, ánforas destinadas al transporte de aceite de oliva, importadas desde la Península Ibérica, utensilios y herramientas y unas ruedas en perfecto estado de conservación. Asimismo, los arqueólogos han hallado varias armas, entre ellas espadas cortas, lo que sugiere que la embarcación que naufragó entre los años 20 y el 50 d.C. era una nave mercante que navegaba con escolta armada, lo que aporta una nueva perspectiva acerca de la seguridad en las rutas comerciales de la región durante la primera mitad del siglo I.

Hallazgo de un cargamento romano en el lago de Neuchâtel

El cargamento fue localizado gracias a una fotografía aérea tomada en noviembre de 2024, como parte del programa de seguimiento del estado de los lagos y del patrimonio sumergido. «Este hallazgo constituye un hecho excepcional y sin precedentes en Suiza y en las aguas continentales al norte de los Alpes», señalaron los expertos en un comunicado.

Las inmersiones de exploración y la posterior campaña de excavación pusieron de manifiesto la necesidad de proteger la carga con urgencia, ya que estaba expuesta a riesgos como la erosión del lecho, el fondeo de embarcaciones de recreo y, especialmente, actos de vandalismo y saqueo. Los investigadores consideran que el cargamento probablemente estaba destinado a abastecer a una de las legiones encargadas de vigilar la frontera del Rin.

Para garantizar que kas legiones pudieran establecer una presencia permanente a lo largo de los ríos Rin y Danubio, Roma habría garantizado el transporte de grandes cantidades de suministros desde Italia, la Galia e incluso desde Helvecia. Una posibilidad es que este cargamento se transportara en carro hasta el puerto de Yverdon (Eburodunum en época romana), en el extremo sur del lago Neuchâtel. Desde allí, se habría cargado en un barco que se dirigía al norte. Desde Yverdon, los barcos podían llegar al campamento militar de Vindonissa, situado a orillas del río Aare, utilizando únicamente los lagos y canales. Fue al aproximarse a la entrada del canal Thielle, que conecta el lago Neuchâtel con el lago Biel, cuando la embarcación se habría hundido, quizás debido a una repentina ráfaga de viento. Cabe señalar que, hasta la fecha, no se ha encontrado ningún rastro de naufragio cerca de la carga.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentra una cesta de mimbre, conservada en la cal del lago, que contenía seis piezas de cerámica de un estilo diferente al resto de la carga, posiblemente utensilios de cocina de los marineros del barco. También se recuperaron útiles de metal, como un caldero y un crisol. Las ánforas presentes en el cargamento contenían aceite de oliva y fueron importadas desde la península Ibérica. «Esto evidencia el transporte de mercancías a larga distancia en época romana, productos comerciales acompañados de utensilios y herramientas que reflejan la vida cotidiana de los barqueros», explican los expertos.

Asimismo, se hallaron elementos de arneses y carros, incluidas cuatro ruedas de madera y metal en un estado de conservación «extraordinario», los únicos ejemplos romanos de este tipo encontrados en Suiza. «Este descubrimiento es un hecho excepcional y único en Suiza y en las aguas continentales al norte de los Alpes», dicen los arqueólogos en un comunicado.

«Dada la cantidad de objetos descubiertos en el fondo del lago, es posible que esta carga estuviera destinada a una legión, que contaba con aproximadamente 6.000 hombres. Quizás era equipo nuevo para los legionarios establecidos a lo largo de la frontera del Rin para protegerlas de las tribus germánicas. Nuestra hipótesis es que el cargamento podría datar de los años posteriores al establecimiento de la XIII Legión (Gemina), que estuvo acantonada en el año 16 d.C. en el campamento de Vindonissa (actual Windisch, en Argovia), situado a orillas del río Aare», indican, según recoge La Vanguardia.

Tras finalizar las fases iniciales de estudio especializado, los equipos de conservación y restauración se encuentran ahora con la tarea de preservar y asegurar la integridad de todos los objetos recuperados. El conjunto tendrá como destino final el Laténium, el parque y museo de arqueología de Neuchâtel, que alberga una de las colecciones más importantes del período en Suiza.