EL HORMIGUERO Quién es Jorge Salvador, el dueño de ‘El Hormiguero’ junto con Pablo Motos

La esencia de ‘El Hormiguero’ es Pablo Motos. Es uno de los creadores del programa más visto de Antena 3 y la cara más visible. Sin embargo, hay otro cerebro que la mayoría de gente tiene más olvidado: hablamos de Jorge Salvador.

Muchos recordarán a Jorge Salvador por su paso en ‘Crónicas Marcianas’, otros, por su carrera en ‘El Hormiguero’. Hoy te contamos más detalles sobre él y su trayectoria en televisión.

Quién es Jorge Salvador y dónde ha trabajado

7yAcción es la productora que hace realidad los programas de ‘El Hormiguero’, esta empresa pertenece a Pablo Motos y a Jorge Salvador a partes iguales. Se creó en 2007 y se ha convertido en una de las productoras con más importancia en el país.

Cuentan con varios programas, como ‘Otra Movida’ o ‘Late Show’, no obstante, el más reconocido sigue siendo ‘El Hormiguero’, que este septiembre estrena su 17ª temporada. Este programa es el espacio de entretenimiento más visto en por la audiencia, por lo que gran parte de sus beneficios, vienen del mismo.

Los inicios en el mundo de la televisión los dio como subdirector del programa ‘Vídeos de 1ª’ de Televisión Española. Este era un formato en sketches, algo innovador en su fecha de estreno. También trabajó como subdirector de programas de radio como ‘Força Barça’ y cuenta con un currículum más que extenso en programas de televisión.

Su participación en ‘Crónicas Marcianas’ marcaría un antes y un después en su carrera, formó parte del equipo directivo de uno de los programas más revolucionarios de la época y cuando esta etapa terminó, conoció a Pablo Motos en Channel Nº4. Desde ese momento fueron forjando una relación laboral y amistosa que los llevó a embarcarse con 7yAcción, un proyecto que ha traído muchos éxitos a esta pareja de socios.

7yAcción nació para llevar al completo las riendas de ‘El Hormiguero’, tras pasar un año en GestMusic, no obstante, ahora suman muchos más éxitos a sus espaldas. Algunos de los programas más conocidos de la pequeña pantalla, son de esta productora, como ‘Tonterías las Justas’, ‘Otra Movida’, ‘Así nos va’ o ‘Cámera Kids’.

Su vida fuera de los platós

Parece que en lo profesional, la carrera de Jorge Salvador vive un gran momento y que toda su trayectoria da ahora sus frutos. En lo personal, se muestra bastante discreto, pues no pretende saltar a los focos por ello. Se sabe que está casado y tiene dos hijos con su mujer. Uno de los hijos se dedica al mundo de la música y parece que no le va nada mal bajo el nombre Stereo Coque. Este joven obtuvo su primer contrato discográfico con tan solo 14 años y algunos de sus éxitos no han parado de sonar entre los apasionados de la música disco.

La presencia de Jorge Salvador en el programa de ‘El Hormiguero’ no es tan sonada como la de su socio Pablo Motos, este pone la cara a las entrevistas que tanto arrasan en televisión. No obstante, está claro que ambos hacen un duo profesional más que convincente. Su trabajo, su actitud y la pasión que estos comparten por el mundo de la televisión, han sido claves de su éxito.