Steve Aoki pone fecha de estreno a ‘Hiroquest’, su nuevo álbum

El nuevo disco de Steve Aoki cada vez está más cerca. Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores que su nuevo trabajo discográfico verá la luz en el mes de septiembre.

Por otro lado, el lanzamiento de su nuevo álbum llega con sorpresa, pues este jueves 16 de junio, todos aquellos que hagan la prereserva del disco recibirán un pack promocional limitado, tal y como el propio Steve Aoki ha anunciado a través de sus redes.

«Hiroquest. Mi nuevo álbum llega este septiembre!!!! Trabajé muy duro en ello y habréis oído ya un montón de las canciones. Pero hay muchas más. Durante un tiempo limitado el próximo 16 de junio los compradores del CD recibirán un pack promocional aleatorio de Metazoo Games que contiene una tarjeta especial Hiroquest en su interior. Coleccionalas todas!!!!», escribió el reconocido dj en sus redes sociales.

HiROQUEST. My new album is coming this Sept! Worked so hard on this & u have already heard a lot of the tracks. For a Limited Time on June 16 9AM PT CD purchasers will receive a random @MetaZooGames booster pack inside containing 1 special #HiROQUEST card. Collect them All!! pic.twitter.com/eZip4QEn0f

— Steve Aoki (@steveaoki) June 14, 2022