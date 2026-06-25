La reflexión de Maxi Iglesias sobre la actitud: «A todos nos iría mejor si…»

Hace tan solo unos días, Mediaset España presentó de manera oficial su nueva apuesta audiovisual. Presentada bajo el título de Ella, Maldita Alma, la serie cuenta con el protagónico de estrellas de la talla de Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova. Basada en la obra del escritor Manuel Rivas, la ficción llega como una de las grandes apuestas del año en Telecinco. De esta manera, el público tendrá la oportunidad de conocer la historia de Fermín, un sacerdote muy querido por los vecinos de La Isleta. Y es que la vida del joven cambiará por completo con la llegada de su primo a la localidad, pero no lo hará solo, puesto que llega con su mujer, Ana.

La ficción se está convirtiendo en uno de los estrenos más importantes del momento en Telecinco, pero no ha sido el único lanzamiento que ha presentado, recientemente, Maxi Iglesias. Este mes de junio, el actor también ha dado el salto al cine y lo ha hecho con la película de Todo lo que nunca fuimos. Una serie de hitos en su carrera profesional con los que el actor ha vuelto a conquistar a todos. Además, ha conseguido alejar un poco del foco mediático su nueva relación sentimental. Y es que, hace unos meses, se le pudo ver en actitud cariñosa con Aitana Sánchez‑Gijón.

Maxi Iglesias habla de su nueva ficción en Telecinco

Como es bien sabido por todos, el nuevo romance de Maxi Iglesias ha acaparado numerosos titulares por varios aspectos, pero uno de los más comentados ha sido la gran diferencia de edad. Pues, mientras la actriz cuenta con 57 años, él tiene 35. Así pues, ante ello, el actor siempre se ha mostrado muy discreto y ha dejado claro que nunca hablará de su vida privada. Eso sí, de lo que sí ha hablado en su entrevista con Mediaset Infinity ha sido de su nueva serie.

En Ella, Maldita Alma, Maxi Iglesias se pone bajo la piel de un cura. Sin embargo, conocerá a una mujer que pondrá del revés su vida. Pues, entre otros aspectos, está casada con su primo. Un gran debate de moralidad y sentimientos, donde habrá muchas luchas internas. «A todos y a todas nos iría un poco mejor si no juzgáramos tanto», ha indicado en la entrevista.

Asimismo, el actor ha explicado que la serie hace un repaso por todos los pecados capitales, pero no solo eso. «Deja entrever la manera de combatir esas situaciones», ha indicado Iglesias. Sin lugar a dudas, una ficción que promete ser una de las más vistas este verano.