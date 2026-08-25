Quién es Paula Silvestre, la nueva colaboradora de ‘Aruser@s’: su edad y de dónde es

Paula Silvestre Sellés se incorporó como nueva colaboradora de Aruser@s el pasado 11 de junio, apenas unas semanas antes de que el programa de Alfonso Arús se marchara de vacaciones. Su llegada al matinal de laSexta se presentó con una frase que ya adelantaba cuál sería su papel dentro del equipo: «Puedo ser vuestra guía de viajes». Aunque ya no es una novata en esta nueva temporada, lo cierto es que la catalana todavía se puede decir que está en periodo de adaptación, igual que Elena Godessart, que se ha estrenado con el primer programa de la temporada como nueva cara del matinal de laSexta.

Antes de llegar a Aruser@s, Paula se había labrado una sólida trayectoria como reportera especializada en información deportiva. Según su propio perfil profesional, ha pasado por Teledeporte de RTVE, Movistar Plus, LaLiga Sports TV y Táctica Audiovisual, antes de convertirse en reportera de Antena3.com. Su formación se completó en Atresmedia Formación, la escuela vinculada al grupo de comunicación en el que ha desarrollado buena parte de su carrera reciente.

De Barcelona a los platós de Madrid

La periodista ha compaginado su actividad profesional entre Barcelona y Madrid, ciudad en la que reside actualmente según su propio perfil profesional. Ella misma ha definido su pasión por la profesión con una frase muy directa: «Ponerme delante de una cámara me llena de adrenalina, y eso engancha».

En los últimos años ha sido reportera de Antena 3 en sus informativos en Cataluña, comenzando en julio de 2021 su andadura en Atresmedia. Allí ha tenido que informar de la pandemia, el regreso de muchas empresas catalanas a su sede en Cataluña y la crisis de Rodalies, el servicio de ferrocarriles catalán. En junio de 2025 se despidió para dar el salto a laSexta, pero esta vez desde el plató y con mayor protagonismo.

Un nuevo perfil para el equipo de Alfonso Arús

Su incorporación a Aruser@s se produjo apenas unas semanas antes del parón veraniego del programa, lo que ha hecho que su presencia en plató haya sido todavía breve. Con el regreso del matinal de laSexta ya en marcha para esta nueva temporada, la número 25 en el cómputo histórico del formato, Paula Silvestre tendrá ahora la oportunidad de asentarse en el equipo de colaboradores habituales, aportando su perfil de reportera curtida en la actualidad deportiva y, según su propia carta de presentación, su lado más viajero.

Con este fichaje se cubren las bajas de María Moya y Alba Gutiérrez, ambas en bajas maternales. También, el equipo ha sufrido el cambio de Tatiana Arús, que a mitad de la temporada pasada tuvo que cambiar su sitio como colaboradora para cubrir el hueco de Patricia Benítez, por lo que es ahora la hija de Arús la que se mantiene en contacto con los espectadores en las redes sociales y el teléfono del programa.