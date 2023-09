Televisión Perla, de ‘El Conquistador’, evacuada de urgencia: «Me he partido lo de dentro»

El pasado lunes 11 de septiembre, La 1 de Televisión Española estrenaba uno de los realities más esperados de la temporada. Estamos hablando, cómo no, de El Conquistador. Tras arrasar en la ETB durante varias temporadas, era el momento de dar el salto a la televisión nacional. Estamos ante un concurso que promete no dejar indiferente a nadie.

Si hay algo que caracteriza a El Conquistador, es la intensidad y dureza de sus pruebas. En el primer programa, fuimos testigos de cómo los tres equipos se enfrentaron al temido salto desde el acantilado. Un salto que provocó que Perla tuviera que ser atendida por el equipo médico del concurso.

Una mala estrategia a la hora de lanzarse al agua provocó que la concursante fuera víctima de una aparatosa caída. Desde el cayuco al que tenían que llegar todos los participantes, Perla no pudo evitar romper a llorar, ya que se vio incapaz de continuar con la prueba: «Me he roto lo de dentro, no puedo», aseguraba.

Tras los saltos, Perla está dolorida pero… ¿Qué crees que pasará con Perla? #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/aN4Nxui9w3 — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 11, 2023

Sus compañeras trataron de animarla para que no se retirase de la prueba, pero la de Marbella se vio incapaz. «Yo quería estar ahí con ellas, ¡no quería estar mal!», comenzó diciendo la concursante, visiblemente afectada por la situación. «¡No quiero irme! ¡No quiero irme!», repetía una y otra vez.

A pesar de este contratiempo, el equipo verde (el de las chicas) consiguió hacerse con la victoria en el primer reto de esta edición. Por lo tanto, ¡lograron la inmunidad! En segundo lugar quedaron los chicos (equipo rojo) y, por último, el grupo mixto (equipo azul), con un capitán, Patxi Salinas, que criticó a El Conquistador de !hacer trampas!

En un momento dado, tras hacer análisis de esta primera prueba del programa, el equipo verde (Atabey) quiso preguntar a Julián Iantzi y a Raquel Sánchez Silva si tenían alguna información nueva de Perla tras haber sido atendida de urgencia. De esta manera, los presentadores confirmaron que la concursante estaba en el hospital, siendo atendida y sometiéndose a diversas pruebas. Aun así, dada la gravedad de la situación, todavía está en juego la continuidad de la malagueña en el concurso.