Paul Alone lanza ‘Quería’ y anuncia el estreno de un álbum

¡Los seguidores de Paul Alone están de enhorabuena! Con el objetivo de hacer de las últimas semanas que nos quedan del 2022 las más inolvidables, el artista ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales con el lanzamiento de su último proyecto musical.

Un trabajo que ha sido presentado bajo el título de Quería, sencillo con el que vuelve a mostrar esa peculiar manera de componer, tan directa y sincera. Una apuesta de lo más acertada que ya se encuentra disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming y que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibida con los brazos abiertos por sus miles de seguidores.

“El tema nace a raíz de una de mis largas charlas con mi amigo Carlos, que me dijo que para ser feliz tenía que liberarme de todo deseo y no volver a desear más”, confiesa Paul Alone. Pero, esa no ha sido la única sorpresa que ha querido dar a su fiel público.

Y es que, muy pronto tendremos la oportunidad de poder disfrutar de un nuevo proyecto discográfico del navarro, un trabajo que ha presentado bajo el título Y YO QUÉ SÉ?. Dicho material será publicado como una recopilación de los temas que le han acompañado durante estos últimos años, canciones, pensamientos, poemas y momentos que han marcado su vida y que ahora publicará en formato físico.

Un nuevo proyecto con el que dará un nuevo paso en su carrera profesional y que verá la luz de forma oficial el próximo 25 de noviembre. Además, y por si fuera poco, este martes 8 de noviembre cerrará su exitosa gira musical con un concierto muy especial en el Teatro Eslava de Madrid. ¡No te lo puedes perder!