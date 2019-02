Pablo Alborán emociona con su versión de ‘Shallow’

El cantante ha subido una cover de 'Shallow' a su cuenta de Instagram

Que levante la mano a quien no se le ha metido la cabeza en algún momento ‘Shallow’, la canción estrella de la película ‘A star is born’ protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Desde su estreno en los cines, el tema se coló rápidamente en las listas de éxitos de todo el mundo. No hay duda de que ‘Shallow’ ya ha hecho historia al llevarse los premios más importantes: dos Grammys, un Globo de oro y hace unos días el Oscar. Y parece ser que Pablo Alborán ha sido el último en caer en las redes de la canción recientemente oscarizada.

Y quizás sea porque a raíz de Los Oscars, ‘Shallow’, que en los últimos meses ya había caído un poco en el olvido, ha vuelto a resurgir gracias a la emotiva interpretación del tema que hicieron Gaga y Bradley Cooper durante la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, antes de recibir el Oscar a la mejor canción original. El video de la actuación se hizo viral (en Youtube cuenta con casi cinco millones de reproducciones solo en la cuenta oficial de Lady Gaga). Y puede ser que Pablo Alborán haya sido una de las millones de personas que se ha emocionado con la actuación de Los Oscars, o igual simplemente se le ha pegado el estribillo y nos ha querido regalar esta mini cover.

Sea como sea, en cualquier caso los escasos diecisiete segundos que dura el video de Instagram, el cual ya tiene casi 300.000 reproducciones en menos de 24 horas, saben a poco y en los comentarios del video se puede leer como sus seguidores le piden que suba un video completo de su versión del tema. Pablo se ha sumado así a la lista de artistas que han compartido covers de la canción, otros han sido: Nick Jonas, dedicándosela a su mujer, Alicia Keys y James Corden dándole un toque de humor, y por último (de momento) Kelly Clarkson en un concierto, abriendo un debate sobre si es su versión mejor que la de la propia Gaga. Estamos seguros de que no serán las últimas versiones que veremos de ‘Shallow’, y mientras esperamos a que Pablo Alborán se anime a hacer una cover completa, nos gustaría que más cantantes españoles le dieran su toque a la canción, se admiten propuestas.