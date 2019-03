‘Outlander’: Un actor de la serie, apuñalado en Edimburgo

Tam Dean Burn, actor de 'Outlander', apuñalado por un hombres de 42 años

Enorme susto el que han vivido los seguidores de ‘Outlander’ en las últimas horas, tras descubrir que uno de los actores de la serie de Starz, emitida en España en Movistar+, ha sido apuñalado en Edimburgo. Un suceso que ha salido a la luz gracias al medio The Scotsman y que no ha tardado en dar la vuelta al planeta.

El actor en cuestión no es otro que Tam Dean Burn, quien en la primera temporada de ‘Outlander’ dio vida a Alastair. Aunque quizá en estos momentos lo sientas muy lejano, en cuanto veas una imagen suya recordarás a la perfección a este personaje y, por supuesto, a este intérprete que ha seguido muy activo en ficciones escocesas.

Tal y como se comenta en este medio, Tam ya está en su casa recuperándose de la herida sufrida y su agresor, un hombre de 42 años, permanece detenido. Aunque no ha trascendido su identidad, al parecer el actor no conocía absolutamente de nada a esta persona, aunque su entorno no cree que se trate de un ataque aleatorio o casual.

The Scotsman ha podido hablar con un amigo del intérprete, quien ha revelado cómo ocurrió todo, ya que estaba presente en el momento del apuñalamiento: “Acabábamos de dejar la Poetry Library y fuimos a por una pinta antes del fútbol cuando todo ocurrió. Este tío apareció de la nada. Me giré y tenía el brazo de Tam sobre su espalda. La gente salía de las tiendas y paraba en la calle. Fue una escena aterradora, y podía haber sido peor, aunque no nos dimos cuenta de lo grave que era al principio. Sólo cuando Tam dijo que había sido apuñalado, supimos que había sido herido”, comentaba este amigo.

Como decimos, el actor de ‘Outlander’ ya está en casa, descansando y recuperándose, pero el susto fue importante, ya que además la puñalada le fue atestada en el cuello. “Tam después dijo que nunca le había visto y que no tenía ni idea de quién era. Fue apuñalado en el cuello. Podría haber sido muy, muy grave. No creemos que fuera una cosa aleatoria. Fue algo que tuvo que ver con el personaje de Tam en ‘River City’, lo cual es bastante aterrador”, añadía este amigo del actor.

Por ahora, esta teoría no ha sido confirmada ni desmentida por los cuerpos de seguridad, seguramente porque continúa abierta la investigación. Desde Happy FM le deseamos una pronta recuperación al actor, así como que este tipo de ataques no vuelvan a repetirse nunca.