Nayades y Paula se enfrentan en ‘La isla de las tentaciones’: «Eres una sinvergüenza”
La novia de Nacho de Borbón se ve cara a cara con la ex de su pareja, que había sido vetada 24h
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Si había un cara a cara que los seguidores de La isla de las tentaciones estaban esperando, era este. Paula y Fran fueron los tentadores elegidos por el resto de participantes para ser vetados, y eso obligó a Náyades y a Kico a sentarse frente a ellos, los solteros favoritos de sus respectivas parejas. Con Sandra Barneda como testigo, el encuentro entre Náyades y Paula prometía chispas, y no defraudó. Para entender la tensión hay que mirar atrás: Paula para Nacho de Borbón, es su ex pareja. Ambos vivieron una relación de varios meses antes de que él empezara con Náyades, y su reencuentro en Villa Paraíso ha sido uno de los grandes giros de esta edición. Náyades, sorprendentemente, decidió no ponerle el collar del veto. Su explicación fue tan sencilla como estratégica: quería «usarla como intermediaria».
Pero la conversación se torció desde el primer minuto. «Si ya me va a venir vacilando», soltó Náyades nada más empezar, dejando claro que no pensaba ponérselo fácil. Náyades no se cortó y fue directa al pasado de su novio con la tentadora: «En la calle le pusiste los cuernos una y mil veces en cuatro meses», le reprochó. Paula, lejos de achantarse, le devolvió el golpe sacando a relucir lo ocurrido entre Nacho y Andrea dentro de la villa. «Me parece de muy poca vergüenza todo lo que estás haciendo», le espetó. Náyades se defendió asegurando que ella siempre ha sido leal y fiel, pero Paula tenía preparada la última palabra: «Ha venido arrastrado por ti, tú querías esto». Un dardo directo que dejó tocada a Náyades. Al terminar, la novia de Nacho reconoció que no había sacado nada en claro del encuentro.
Kico y Fran, otro cara a cara explosivo
El otro cara a cara de la noche tampoco se quedó atrás. Kico llegó nervioso y reconoció que tener a Fran cerca le genera estrés. «¿Por qué le llamas personaje?», le preguntó Sandra Barneda cuando él lo definió así.
Kico aseguró que él demuestra más madurez y cordura que el tentador, y la despedida fue igual de tensa que el saludo.
Así se vivió en La isla de las tentaciones, en Telecinco. Con Paula y Fran todavía en juego y las hogueras cada vez más calientes, todo apunta a que esta historia no ha hecho más que empezar.
@mediasetinfinityes Un cara a cara de alto voltaje entre Náyades y Paula: «Me parece de muy poca vergüenza todo lo que estás haciendo» 💥 🍎🐍 #LaIslaDeLasTentaciones, lunes y miércoles a las 23:00h, en #Telecinco y en #MediasetInfinity ♬ sonido original – Mediaset Infinity