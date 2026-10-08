La isla de las tentaciones 11 continúa su paso por la parrilla televisiva española y ayer, 7 de octubre, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ser testigos de una nueva hoguera de las chicas. Un encuentro donde vieron lo que ha acontecido en la villa de sus novios durante los últimos días, y no ha sido poco. Eso sí, una de las protagonistas indiscutibles fue Náyades. Pues, recordemos, la participante está tan cómoda con Andrés Sabatini que ya ha cruzado todos los límites con él. «No paro de preguntarme por qué me abro tanto con él y por qué siento esa ilusión cuando llevo pregonando aquí que estoy super enamorada de Nacho», dijo.

Pero que ella esté disfrutando con su tentador no quiere decir que le guste ver a su todavía pareja haciendo lo mismo. Una filosofía bastante habitual en La isla de las tentaciones. Por ello, verle teniendo tanta conexión con Sara, su tentadora favorita, y con Paula, con quien está conectando muy bien, no le ha hecho nada de gracia. Pero la declaración que más le molestó fue la que hizo sobre los intereses de ella con él. «Le importa el dinero y la fama… Me podría estar hasta utilizando», comenta Nacho. Ante ello, lejos de quedarse callada, Náyades fue directa.

Náyades sobre su pareja: «Oro parece, plata no es»

«Soy súper trabajadora y no me hace falta dinero. Me pago absolutamente todo yo, no dependo de nadie. No dejo ni que me invite a una cena ni a un viaje jamás. Hay muchas cosas que pagamos a medias, no por él, por mí», comienza diciendo. Pues, recordemos, Nacho es descendiente de la familia real y él se siente muy orgulloso de ello. De hecho, en cada ocasión que tiene de comentarlo, lo dice.

Pero, en su caso, a Náyades el hecho de que sea un Borbón no le aporta nada. «No ha comido en la Casa Real», señala. «No tengo el gusto ni placer de conocer a los reyes de España. Oro parece, plata no es», agregó molesta. Pues, recordemos, Nacho de Borbón es pariente del rey Felipe VI y desciende directamente de reyes como Carlos IV o Carlos III. Así pues, dejando los temas monárquicos aparte, la participante se ha molestado mucho al ver a su pareja con Paula.

«Está actuando por venganza. No es capaz de estar solo para continuar… se refugia en ella», comenta. «Siento rabia y no me gusta sentirme así…», agrega. Tras ello, Náyades no tuvo más imágenes para ver. Pero lo que vio le bastó para quedarse «alucinando». Sin lugar a dudas, cuando se emita el reencuentro de la participante con Nacho, no dejará indiferente a nadie.