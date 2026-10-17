Netflix tiene el reality perfecto para los fans de ‘La isla de las tentaciones’

Las hogueras de La isla de las tentaciones están dando mucho que hablar en Telecinco, y los fans del formato que se queden con ganas de más tienen una alternativa en Netflix. Se trata de El ultimátum: Casarse o dejarlo, un reality estadounidense presentado por Nick y Vanessa Lachey que lleva el concepto de poner a prueba a las parejas un paso más allá. Su punto de partida es sencillo, pero muy efectivo: uno de los miembros de la pareja está preparado para casarse y el otro todavía no lo tiene claro. Así que el primero lanza un ultimátum: o pasan por el altar o ponen punto final a la relación. A partir de ahí, varias parejas que se encuentran en la misma situación conviven durante unos días y se conocen entre sí. Después llega el giro: cada participante elige a otra persona del grupo con la que se irá a vivir durante tres semanas, como si fuera su pareja.

Ese periodo de convivencia es el punto fuerte del programa. Durante esas semanas, cada concursante comparte casa y rutina con alguien que no es su pareja, lo que permite comprobar si su relación de verdad tiene futuro o si quizá encaja con otra persona. Pasado ese tiempo, las parejas originales vuelven a reunirse para convivir otras tres semanas y tomar la decisión definitiva: anillo o ruptura. Igual que en La isla de las tentaciones, las dudas, los celos y los reencuentros están asegurados, aunque el planteamiento es muy distinto. Mientras el programa de Sandra Barneda mide la fidelidad de las parejas poniendo tentaciones a su alrededor, El Ultimátum pone a prueba el compromiso convirtiendo esa alternativa en una pareja temporal. El reality se estrenó en abril de 2022 y su éxito fue inmediato: su primera temporada se mantuvo cuatro semanas en el Top 10 mundial de la plataforma.

Cuatro temporadas y varias versiones

Desde entonces, el formato no ha dejado de crecer. Ya cuenta con cuatro temporadas, la última estrenada en julio de 2026, todas ellas con diez episodios de casi una hora.

Además, tiene una versión con parejas del colectivo LGTBIQ+, El Ultimátum: Queer Love, y ha dado el salto a otros países con adaptaciones en Francia y Sudáfrica. Todas las temporadas están disponibles en Netflix, así que es una opción perfecta para engancharse entre hoguera y hoguera.

Mientras tanto, La isla de las tentaciones sigue con su undécima edición en Telecinco y ya tiene grabada la duodécima, por lo que la cadena podrá emitirla en cualquier momento, aunque todo apunta a que esperará a comienzos del año 2027.